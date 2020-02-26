Украинки впервые проиграли в основное время на чемпионате мира по хоккею

Женская сборная Украины проиграла третий матч на чемпионате мира по хоккею 2020 года в Дивизионе IIB, который проходит исландском Акурейри. Наши хоккеистки уступил команде Новой Зеландии. Отметим, что это первое поражение украинок в основное время. Ранее на турнире наша команда проиграла в серии буллитов хорваткам, а Турции уступила в овертайме. Кстати, в предыдущем матче украинки отбивались от соперниц чужими клюшками, пока их багаж лежал в Хельсинки.

Новая Зеландия- Украина – 5:3 (3:1,1:1,1:1)

Шайбы: Кивелл (02:36), Кивелл (06:22), Чижова (10:09), Кивелл (18:42), Ковтун (21:49), Кивелл (35:25), Чижова (41:27), Шилдс (47:32)

Украина: Козачук Наталья, (Ткаченко Виктория)

Чижова Татьяна – Майфельд Ангелина, Кобчук Марина – Забарная Анна, Вансович Елена – Ткаченко Татьяна, Лаломова Виктория – Макаренко Надежда, Громова Мария

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Цимиренко Дарья – Добровольская Юлия – Скащук Владислава, Ценова Виктория – Ковтун Диана – Ткачук Елена, Лесь Ганна – Алипова Элен – Алипова Элизабет, Козуб Инна – Слащева Татьяна

После трех туров Украина имеет в своем активе два балла и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Лидирует Австралия, выигравшая все три матча. Отметим, что худшая команда по итогам чемпионата мира опустится в Дивизионе IIIB.

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Ранее мы сообщали, что украинская хоккейная команда стала бронзовым призером Кубка европейских чемпионов.

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