Украинки впервые проиграли в основное время на чемпионате мира по хоккею

Женская сборная Украины проиграла третий матч на чемпионате мира по хоккею 2020 года в Дивизионе IIB, который проходит исландском Акурейри. Наши хоккеистки уступил команде Новой Зеландии. Отметим, что это первое поражение украинок в основное время. Ранее на турнире наша команда проиграла в серии буллитов хорваткам, а Турции уступила в овертайме. Кстати, в предыдущем матче украинки отбивались от соперниц чужими клюшками, пока их багаж лежал в Хельсинки.
Новая Зеландия- Украина – 5:3 (3:1,1:1,1:1)
Шайбы: Кивелл (02:36), Кивелл (06:22), Чижова (10:09), Кивелл (18:42), Ковтун (21:49), Кивелл (35:25), Чижова (41:27), Шилдс (47:32)
Украина: Козачук Наталья, (Ткаченко Виктория)
Чижова Татьяна – Майфельд Ангелина, Кобчук Марина – Забарная Анна, Вансович Елена – Ткаченко Татьяна, Лаломова Виктория – Макаренко Надежда, Громова Мария
Цимиренко Дарья – Добровольская Юлия – Скащук Владислава, Ценова Виктория – Ковтун Диана – Ткачук Елена, Лесь Ганна – Алипова Элен – Алипова Элизабет, Козуб Инна – Слащева Татьяна
После трех туров Украина имеет в своем активе два балла и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Лидирует Австралия, выигравшая все три матча. Отметим, что худшая команда по итогам чемпионата мира опустится в Дивизионе IIIB.
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Ранее мы сообщали, что украинская хоккейная команда стала бронзовым призером Кубка европейских чемпионов.
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