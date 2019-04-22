"Украиночка" выиграла женский чемпионат Украины по хоккею

В финальном поединке киевлянки обыграли харьковские Пантеры

Чемпионки Украины. Фото: Facebook

Определился чемпион Украины по хоккею среди женских команд. В финальной серии до двух побед встретились прошлогодние чемпионки харьковские "Пантеры" и киевская "Украиночка".

Противостояние вышло очень упорным. Первый поединок выиграли киевлянки – 5:4, во втором харьковчанкам удалось взять реванш – 4:3. В итоге, судьба золотых медалей решалась в третьем матче, который, также минимально, выиграла "Украиночка". Для столичного клуба – это первые золотые медали в истории.

"Пантеры" – "Украиночка" – 2:3

0:1 – 10:51 Алипова

1:1 – 26:40 Ковтун (Козуб, Иевлева)

1:2 – 38:02 Кетлин Алесси (Цимиренко)

1:3 – 40:26 Цимиренко

2:3 – 56:46 Евдокимова (Козуб)

Ранее мы писали, что женская сборная Украины со стопроцентным результатом закончила отбор в Дивизион II В чемпионата мира. Таким образом, украинки в следующем сезоне выступят в группе В второго дивизиона. Наши потенциальные соперники - Тайвань, Хорватия, Исландия, Новая Зеландия, Румыния и Турция. Окончательный состав участников Дивизиона II В определиться в апреле.

Напомним, что "Донбасс" стал чемпионом Украины по хоккею. В финальном поединке дончане обыграли херсонский "Днепр".

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