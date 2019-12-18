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Украинская молодежка одержала волевую победу на домашнем чемпионате мира, забросив шесть шайб подряд

18 декабря, 22:33

Подопечные Олега Игнатьева стали бронзовыми призерами турнира в третьем дивизионе

Феликс Морозов оформил покер

Феликс Морозов оформил покер / Фото: ФХУ

Молодежная сборная Украины (U20) стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею в дивизионе ІВ, который завершился в киевском Дворце спорта. В среду подопечные Олега Игнатьева подарили своей публике настоящий праздник хоккея, выдав феерический матч с командой Эстонии. Напомним, накануне украинцы победили Италию лишь в серии буллитов.

Сегодня же хозяева умудрились пропустить две шайбы в стартовом периоде, однако еще до первого периода успели восстановить равновесие – 2:2. Во втором периоде наши парни разошлись и забросили четыре шайбы подряд, а в последнем игровом отрезке соперники обменялись голами. В итоге – 7:3 убедительная победа сборной Украины, которая в этом матче забросила столько же шайб, как и в четырех предыдущих.

Покер оформил Феликс Морозов, по голу в свой актив записали Александр Пересунько, Глеб Кривошапкин и Денис Матусевич. Таким образом, на следующий год "сине-желтые" остались в третьем по силе дивизионе мирового хоккея.

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