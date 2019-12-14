Украинская молодежка всухую разгромила поляков на домашнем чемпионате мира по хоккею

В субботу в киевском Дворце спорта был второй игровой день турнира

Молодые украинцы показали характер / Фото: ФХУ

В эти дни в столичном Дворце спорта проходит чемпионат мира по хоккею среди молодежных сборных (U-20) в дивизионе ІВ, который является третьим по рангу. Сборная Украины после неудачи в четверг в стартовом матче турнира против венгров (1:5) в субботу реабилитировалась перед своей публикой и обыграла команду Польши со счетом 3:0. Узнайте расписание и результаты молодежного ЧМ-2019 в Киеве и состав нашей сборной.

Украинцы забросили одну шайбу в первом периоде, ее автором стал выступающий в Канаде нападающий Александр Пересунько. Увеличить свое преимущество над поляками наши смогли только в третьем периоде. Сначала Дмитрий Даниленко пробил голкипера гостей, а затем Пересунько оформил дубль, реализовав штрафной бросок.

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Следующий матч подопечные Олега Игнатьева проведут в воскресенье в 20:00 против сборной Франции. Именно французы и венгры сейчас возглавляют таблицу турнира, добыв на старте по две победы.

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