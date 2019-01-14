Украинские хоккеистки одержали вторую победу в отборе на чемпионат мира

Собрались впервые за 24 года, но что творят! Обкатавшись в первом матче квалификации чемпионата мира Дивизиона IIB с ЮАР (3:1), против Болгарии женская сборная Украины выглядела на порядок собраннее и увереннее. Несколько смазала впечатление лишь вторая 20-минутка, когда при 3:0 украинки немного успокоились, а болгарки стали чаще выбираться к нашим воротам и отквитали одну шайбу у команды Вадима Радченко. Зарева ответила на попадания Добровольской, Цимиренко и Ткачук. Очень хотела забить Лиза Рябкина, но ей было суждено стать после двух дней лучшим ассистентом: 5 результативных передач. Добили болгарок в 3-м периоде обладательница непроизносимой фамилии по версии местного комментатора Ткачук (дубль и ассист), и Макаренко. Украинки нанесли по чужим воротам 40 бросков, но и 12 минут штрафа отсидели. Интересно, что 1:5 сильно не дотягивает до самого крупного поражения "трехцветных". В 2008 году они уступили Словакии 82:0!

У кого не пошла встреча, так это у Тарасовой: сначала возникли проблемы с шеей, а досматривала матч с перевязанной рукой. Но, чтобы как-то утешить девушку, организаторы признали ее игроком матча! Завтра Украину ждет главный бой за путевку на чемпионат мира, с фаворитом Бельгией.