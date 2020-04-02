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Украинские хоккеисты сражаются в онлайн-баттле "Без клюшек": смотрите трансляцию

2 апреля, 18:46

Алексей Андрейцев

Челлендж состоится 2 апреля между Севастьяном Карпенко и Никитой Коваленко

Украина – на карантине из-за пандемии коронавируса. Людей просят не выходить на улицу без острой необходимости, общественный транспорт закрыт, многие переходят на удаленный режим работы. Но даже строгий карантин – не помеха общаться с любимыми хоккеистами и хорошо проводить время, ведь это можно сделать не вставая с дивана.

В четверг, 2 апреля, в 19:00 Украинская хоккейная лига проведет первый онлайн-баттл "Без клюшек". Участниками первой программы станут игроки "Донбасса" и "Днепра" Севастьян Карпенко и Никита Коваленко, а проводить баттл будет ведущий Иван Унку.

В ходе баттла хоккеисты не только определят сильнейшего вне ледовой площадки, но и пообщаются с болельщиками, ответив на все их вопросы. Также в ходе программы будут разыграны призы среди болельщиков.

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Онлайн-баттл будет доступен в прямом эфире с 19:00

Ранее мы писали, как более 100 лет назад эпидемия помешала определить победителя Кубка Стэнли. В 1919 году эпидемия гриппа "испанка" вынудила организаторов турнира остановить финальную серию Кубка Стэнли между "Сиэтл Метрополитанс" и "Монреаль Канадиенс".

Смотрите, как на карантине тренируется украинская синхронистка Елизавета Яхно. Вместе с ней упражнения делает огромный белый попугай:

Елизавета Яхно – тренировка дома в условиях карантина

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Источник: УХЛ

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