Украинский клуб показал сверхрезультативный хоккей в Беларуси

Украинский хоккейный клуб "Донбасс" провел второй поединок в рамках предсезонного турнира Кубок Салея. На "домашней" арене в Бобруйске дончане принимали "Гомель". Команды продемонстрировали сверхрезультативный хоккей забросив 10 шайб на двоих в основное время. Однако выявить победителя смогли только в серии послематчевых бросков – лучшими оказались хоккеисты украинского клуба.

"Донбасса" набрал 2 очка и обошел жлобинский "Металлург", поднявшись с последнего места турнирной таблицы группы А. В пятницу 10 августа "Донбасс" сыграет свой следующий матч в Беларуси. В Минске дончане встретятся с "Юностью", которая после двух туров Кубка Салея с пятью очками в активе делит 1-2 места в таблице с "Молодечно".

ХК "Донбасс" – ХК "Гомель" 6:5 Б (1:1, 3:3, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 Денискин (Фирсов), 1:26, 1:1 Суслов (Горанин – больш),18:58, 1:2 Сырей (Колосов), 21:04, 1:3 Труханов (Зайчик, Колосов – больш.), 25:00, 2:3 Денискин (Лялька, Смирнов), 27:53, 3:3 Коренчук (Романенко), 36:31, 3:4 Юрченко (Сусло, Точилкин) ,39:18, 4:4 Смирнов, 39:59, 5:4 Лялька (Игнатенко, Денискин) ,45:24, 5:5 Зайчик (Жидких), 48:38. Решающий буллит – Лялька.

Напомним, что чемпионат Украины по хоккею стартует 14 сентября. В новом сезоне Украинской хоккейной лиги примут участие шесть клубов.