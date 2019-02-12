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Украинский тренер отстранен на два сезона за драку с арбитром

Вчера, 12:58

Александр Панченко ударил рефери во время матча юниорских команд

Александр Панченко
Александр Панченко. Фото: МХК Динамо Харьков
Украинский тренер отстранен на два сезона за драку с арбитром //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2a6/ea9/5c62a6ea990a1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2a6/ea9/5c62a6ea990a1.jpg Хоккей Александр Панченко ударил рефери во время матча юниорских команд

Тренер харьковского "Динамо" Александр Панченко получил дисквалификацию на два сезона за драку с арбитром в матче чемпионата Украины среди юниоров 2000-2003 годов рождения.

Помимо должности в "Динамо" Панченко работал в штабе харьковской команды СДЮСШОР. Во время поединка против киевской "Льдинки" главный тренер харьковчан был наказан штрафом до конца игры за вмешательство в действия арбитра. Он отказался покидать скамейку команды и рефери принял решение остановить матч, после чего Панченко нанес судье удар кулаком в область головы:

Дисциплинарный комитет ФХУ принял решение дисквалифицировать Панченко до конца сезона 2018/19 и на весь сезон 2019/20. При этом, тренер не может принимать участие ни в одном турнире, который проводится под эгидой ФХУ вне зависимости от занимаемой должности.

Напомним, что в начале года тренер "Луккезе" Джанкарло Фаварин получил пятимесячную дисквалификацию за инцидент в матче Серии С с "Алессандрией". В ходе ссоры Фаварин приблизился к ассистенту главного тренера команды-противника Гаэтано Манчино и ударил его головой в лицо. 

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Тег тренер, хоккей, дисквалификация, ФХУ

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Источники:

Федерация хоккея Украины , XSport

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