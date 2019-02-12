Украинский тренер отстранен на два сезона за драку с арбитром
Александр Панченко ударил рефери во время матча юниорских команд
Тренер харьковского "Динамо" Александр Панченко получил дисквалификацию на два сезона за драку с арбитром в матче чемпионата Украины среди юниоров 2000-2003 годов рождения.
Помимо должности в "Динамо" Панченко работал в штабе харьковской команды СДЮСШОР. Во время поединка против киевской "Льдинки" главный тренер харьковчан был наказан штрафом до конца игры за вмешательство в действия арбитра. Он отказался покидать скамейку команды и рефери принял решение остановить матч, после чего Панченко нанес судье удар кулаком в область головы:
Дисциплинарный комитет ФХУ принял решение дисквалифицировать Панченко до конца сезона 2018/19 и на весь сезон 2019/20. При этом, тренер не может принимать участие ни в одном турнире, который проводится под эгидой ФХУ вне зависимости от занимаемой должности.
Напомним, что в начале года тренер "Луккезе" Джанкарло Фаварин получил пятимесячную дисквалификацию за инцидент в матче Серии С с "Алессандрией". В ходе ссоры Фаварин приблизился к ассистенту главного тренера команды-противника Гаэтано Манчино и ударил его головой в лицо.
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