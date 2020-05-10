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Улицы целого района назовут в честь хоккеистов-"рыцарей": за что же им такая честь

10 мая, 11:55

Елена Павлова

Новый перспективный участок застройки на севере Лас-Вегаса получил название «Ранчо Палмера»

В столице азарта Лас-Вегасе уважают не только шелест денежных купюр, но и достижения местного хоккейного клуба. Так, в городе планируют назвать сразу 30 улиц в честь игроков "Голден Найтс", выступавших в дебютном для команды сезоне НХЛ-2017/2018. Напомним, что "Рыцари" выиграли Западную конференцию и дошли до финала Кубка Стэнли, в котором уступили "Вашингтон Кэпиталз".

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Новый перспективный участок застройки на севере Лас-Вегаса получил название "Ранчо Палмера". Там планируется возвести 405 домов, а открытие первой очереди ожидается в июне. По информации The Athletic, главная улица района будет названа в честь команды – Golden Knights Way.

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Помимо игроков "рыцарей", среди которых вратарь Марк-Андре Флери, форвард Райан Ривз и другие, улицы будут названы и в честь тогдашних руководителей команды из Невады – генерального менеджера Джорджа Макфи и главного тренера Жерара Галлана. В текущем сезоне "Вегас Голден Найтс" идут на третьем месте в Западной конференции.

Ранее мы сообщали о трагедия в семье российского хоккеиста и дочери звезды кино. Супруга игрока клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Настасья Шубская сообщила о смерти 91-летнего дедушки Юлия Ефимовича от заболевания, вызванного инфекцией коронавируса.

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улица хоккеисты Лас-Вегас НХЛ Вегас Голден Найтс

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