Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли с украинскими корнями

Канадскому нападающему Эдди Шеку, игравшему в "Торонто", было 83 года

Печальное известие пришло из-за океана. На 84-м году жизни умер бывший знаменитый игрок НХЛ Эдди Шек, который родился в Канаде в семье эмигрантов из Украины. 17 лет своей жизни в 1950-70-х годах он посвятил карьере профессионального хоккеиста, сыграв более 1000 матчей. К слову, на днях шведский хоккеист победил агрессивный рак и получил контракт с клубом НХЛ.

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В самой сильной хоккейной лиге мира Шек выступал за несколько команд: "Нью-Йорк Рейнджерз", "Торонто Мейпл Лифс", "Лос-Анджелес Кингз", "Бостон Брюинз", "Баффало Сейбрз", "Питтсбург Пингвинз". Однако лучшие годы он провел в Торонто. В 1962, 1963, 1964 и 1967 годах он с командой выигрывал Кубок Стэнли, причем в 1963-м в финале плей-офф забросил решающую шайбу в ворота "Детройта". Официальный сайт НХЛ посвятил Эдди отдельную статью, причиной смерти назвав рак. Также об уходе хоккеиста скорбят и в "Торонто".

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