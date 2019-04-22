Ушел из жизни член Зала славы Международной федерации хоккея
Лудек Букач становился чемпионом мира в качестве и игрока, и тренера
Член Зала славы Международной федерации хоккея (IIHF) Лудек Букач скончался в субботу в возрасте 83 лет, информирует официальный сайт организации. Причина смерти не называется.
В качестве игрока Букач становился серебряным призером чемпионата мира. Как тренер он во главе сборной Чехословакии выиграла золото чемпионата мира 1985 года, а также золото ЧМ-1996 со сборной Чехии.
Ране мы писали, что ушел из жизни знаменитый украинский хоккеист. В 1984 году в составе юниорской сборной СССР Олег Посметьев становился чемпионом Европы. После завершения игровой карьеры возглавлял Киевскую федерацию хоккея, в дальнейшем помогал в развитии бейсбола в Украине.
Также сообщалось, что умер четырехкратный победитель Кубка Стэнли: его именем назван один из призов НХЛ. Тед Линдсей был одним из создателей профсоюза для игроков НХЛ.
Добавим, что в прошлом году канадский хоккеист погиб в аварии вместе с женой и тремя детьми. Игрок выступал за команды канадских лиг – "Мусс Джо" и "Хамболт" и "Роузтаун". Авария произошла в канадской провинции Саскачеван.
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