В 2017 году НХЛ включила хоккеиста в список 100 лучших игроков лиги

Легендарный форвард хоккейной команды НХЛ "Чикаго Блэкхокс", обладатель Кубка Стэнли Стэн Микита скончался в Чикаго, США, на 79-м году жизни. В 2015 году врачи диагностировали Миките подозрение на деменцию с тельцами Леви и когнитивные нарушения, говорится в сообщении НХЛ.

Всю свою карьеру в НХЛ хоккеист отыграл за клуб "Чикаго Блэкхокс". За 22 сезона она стал лидером клуба по количеству матчей (1394), передач (926) и очков (1467). В 1961 году в составе "Чикаго" он завоевал Кубок Стэнли. В 2017 году НХЛ включила хоккеиста в список 100 лучших игроков лиги.

Микита – первый в истории НХЛ человек, в один год взявший сразу 3 индивидуальных приза – "Арт Росс Трофи", "Харт Трофи" и "Леди Бинг Трофи": это произошло дважды – в 1967 и 1968 годах.

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