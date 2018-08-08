Ушел из жизни легендарный форвард НХЛ

Сегодня, 19:36

В 2017 году НХЛ включила хоккеиста в список 100 лучших игроков лиги

Стэн Микита. Фото nhl.com
Стэн Микита. Фото nhl.com

Легендарный форвард хоккейной команды НХЛ "Чикаго Блэкхокс", обладатель Кубка Стэнли Стэн Микита скончался в Чикаго, США, на 79-м году жизни. В 2015 году врачи диагностировали Миките подозрение на деменцию с тельцами Леви и когнитивные нарушения, говорится в сообщении НХЛ.

Всю свою карьеру в НХЛ хоккеист отыграл за клуб "Чикаго Блэкхокс". За 22 сезона она стал лидером клуба по количеству матчей (1394), передач (926) и очков (1467). В 1961 году в составе "Чикаго" он завоевал Кубок Стэнли. В 2017 году НХЛ включила хоккеиста в список 100 лучших игроков лиги.

Микита – первый в истории НХЛ человек, в один год взявший сразу 3 индивидуальных приза – "Арт Росс Трофи", "Харт Трофи" и "Леди Бинг Трофи": это произошло дважды – в 1967 и 1968 годах.

Ранее мы писали, что легенда украинского хоккея ушел из жизни в 62 года. Лучшие свои годы Юрий Шундров провел в киевском "Соколе".

Ранее мы рассказывали, что бывший вратарь клубов Национальной хоккейной лиги "Оттавы", "Чикаго", "Филадельфии" Рэй Эмери погиб на 36-м году жизни. Эмери нырял с друзьями в озеро Онтарио с яхты у родного города Гамильтон и так и не всплыл.

А в конце июля погиб 17-летний нападающий "Днепра". Согласно предварительной информации, хоккеист утонул в реке.
хоккей, НХЛ, Чикаго Блэкхоукс, Стэн Микита

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