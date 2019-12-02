Утонуть в плюшевых мишках: хоккеистов забросали рекордными 45 000 мягких игрушек

Плюшевые медведи на льду/Фото All About Hockey

В ночь с 1 на 2 декабря в рамках матча Американской хоккейной лиги "Херши Беарс" принимали "Хартфорд Вулф Пэк", и после одной из забитых шайб на лед буквально посыпались плюшевые мишки. Ранее мы сообщали, что хоккейные болельщики выбросили на лед более 34 тысяч мягких игрушек.

Такая акция – далеко не уникальное явление в хоккейных матчах в Северной Америке и особенно в поединках "Медведей Херши". Когда домашняя команда забивает болельщики выбрасывают на лед плюшевых медведей, которых хоккеисты передают в детские дома. В этом матче установили рекорд, собрав 45 650 игрушек.

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Ранее мы сообщали, что тренера клуба НХЛ уволили за расистские высказывания 10-летней давности в адрес афроукраинца. Наставнику "Калгари Флеймз" Биллу Питерсу припомнил его слова бывший подопечный.

Недавно мы писали, как голкипера "Рейнджерс" грубо завалили в воротах, но арбитры засчитали спорную шайбу. Давид Пастрняк из "Бостон Брюинз" во время атаки врезался и буквально снес голкипера "Нью-Йорка" Хенрика Лундквиста, после чего Патрис Бержерон забросил шайбу в ворота, в которых в это время лежал вратарь.

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