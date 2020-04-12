В Америке спешат возобновить хоккейный сезон уже в мае, но с определенными ограничениями

Руководители Национальной хоккейной лиги, как и многие другие боссы спортивных организаций, не теряют надежды спасти сезон 2019/2020. Напомним, мир спорта замер из-за пандемии коронавируса. Читайте коронавирус против спорта в режиме онлайн.

Руководство НХЛ рассматривает вариант завершения текущего сезона на нейтральных аренах при пустых трибунах. Такое решение не является приоритетным, но оно может быть связано с тем, что у многих клубов при возобновлении сезона возникнут проблемы с проведением матчей на своих стадионах. Об этом сообщил вице-комиссионер лиги Билл Дэйли:

"Это один из вариантов, который мы обсуждаем. Но такая перспектива не является предпочтительной. Наша цель – подготовиться к любому повороту в развитии ситуации. Мы хотим, чтобы НХЛ была в состоянии как можно быстрее реагировать на любые перемены и двигаться дальше. Можно сказать, что наш календарь зависит от властей. Нам нельзя играть 1 мая? Значит, мы не будем играть 1 мая. Давайте подождем".

На данный момент известно, что 25 клубам лиги из 31 будет сложно открыть арены в ближайшее время из-за распоряжений местных властей: во многих городах режим самоизоляции действует до конца апреля. А в Монреале, например, вообще запретили массовые мероприятия до конца лета. Из-за этого в Монреале отменили теннисный турнир, который должен был пройти в августе.

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Также в НХЛ рассматривают возможность провести все матчи на одной арене – скажем, в Северной Дакоте. Возможно, сократят количество матчей в плей-офф. Но провести концовку сезона за океаном однозначно хотят.

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