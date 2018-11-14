В битве лидеров УХЛ "Кременчук" минимально обыграл "Днепр"

Сегодня состоялся матч перенесенного 27 тура чемпионата Украины по хоккею между "Кременчуком" и "Днепром". Отметим, что три из четырех предыдущих очных встреч этих команд заканчивались победой "горожан".

Очень плотную борьбу вели команды на протяжении всего поединка, однако право открыть счет в матче выпало капитану "Кременчука" Тимуру Гриценко, который в большинстве расписался в воротах Олега Петрова. Отметим, что эта шайба "горожан" стала единственной в этом матче.

Остальные два периода команда Дмитрия Пидгурского неистово старалась отыграться и вернуться в игру, но все попытки дебютанта чемпионата сводил "на нет" голкипер кременчужан Георгий Бояршинов. И даже шестой полевой игрок на последних секундах встречи не помог херсонцам сравнять счет и перевести игру в овертайм.

Таким образом "Кременчук" с 44 набранными очками закрепляется на первой строчке в турнирной таблице, а "Днепр", отставая на 7 очков и имея в запасе один матч, остается на второй строчке.

Свой следующий матч "горожане" проведут против "Ледяных Волков" 17 ноября в 14:00, а "Днепр" в тот же день в 17:00 примет МХК "Динамо".

"Кременчук" – "Днепр" – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 Тимур Гриценко (Егор Севрюгин, больш.), 3:58;

"Кременчук": Бояршинов (Гордюшин); Толстушко – Грицких, Севрюгин – Горлушко, Хришпенц – Боевых, Савицкий – ; Тютченко – Красильников – Кривошапкин, Савченко – Гриценко – Ворона, Киселёв – Фурса – Зайцев, Полищук – Цыпнятов – Чорный.

"Днепр": Петров (Сурканов); Белоусов – Декало, Афанасьев – Матусевич, Пугачев – Шпак, Савченко – Будько; Янишевский – Коляда – Болдырев, Золотухин – Мацейко – Жвачкин, Коваленко – Сирченко – Найдёнов, Тимченко – Брага – Дуюн.