В хоккей играет Трус: такая фамилия у вратаря сборной Беларуси

Голкипер сборной Беларуси по хоккею Виталий Трус заявил, что уже давно привык к шуткам о том, что он не играет в хоккей. Сборная Беларуси в понедельник со счетом 0:6 проиграла российским хоккеистам в матче группового этапа чемпионата мира, проходящего в Дании. Голкипер Трус дебютировал на чемпионатах мира.

"Да, пропустил меньше, чем французы и австрийцы от сборной России, но мог и еще меньше пропустить, если бы повезло. В первом периоде я еще отбивался, а во втором периоде нам "подворотные" голы забили. Мы потеряли двух человек у себя на пятаке, как в детском саду, от этого случилось 0:3, и игра сломалась. Я давно привык к шуткам про то, что я не играю в хоккей. Все-таки в Беларуси все знают давно меня, это в других странах, может, не слышали, что есть вратарь Трус. Нет, фамилию менять никогда не хотел", – сказал Трус после матча ЧМ-2018 Беларусь – Россия – 0:6.

Отметим, что позже сегодня на чемпионате мира по хоккею в Дании пройдут такие матчи: