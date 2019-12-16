В какую копеечку влетел Украине чемпионат мира по хоккею в Киеве и зачем большой лед в Херсоне

Только спонсоры выделили на молодежное первенство около 10 миллионов гривен

Чемпионат мира по хоккею в Киеве / Фото: ФХУ

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Вице-президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко во время молодежного чемпионата мира в Киеве рассказал, в какую сумму обошлась организация турнира в столичном Дворце спорта. Ранее мы писали, что украинская молодежка всухую разгромила поляков.

"Я бы разделил этот момент на спортивную составляющую и развлекательно-организационную. Что касается спортивной, то будем откровенны – основное количество расходов мы покрывали за счет Министерства молодежи и спорта. Поэтому это государственные деньги: аренда льда, Дворца спорта. Что касается развлекательной программы, медиа, рекламы – тут действительно помогли наши спонсоры, от которых мы получили около 10 миллионов гривен. Эти две статьи и составляют бюджет данного спортивного ивента. Достигла ли общая сумма 20 миллионов гривен? Меньше".

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А президент Федерации хоккея Украины Анатолий Брезвин сообщил, что в Херсоне планируется постройка многофункциональной арены с хоккейной площадкой и бассейном.

"Сейчас в Херсоне одна из лучших детско-юношеских школ, которая прогрессирует, – отметил Брезвин. – Там есть своя команда, которая ведет борьбу за золото чемпионата Украины. Но они уже не вмещаются в своем тренировочном процессе в свою небольшую ледовую арену, и они уже разработали проект, выделили землю не только для трехтысячной арены, но видят там и плавательный бассейн для эффективного использования сооружения. Также там есть желание-просьба, если у них все удачно сложится, то они просят на 2021 год предусмотреть проведение какого-либо чемпионата мира в Херсоне".

Ранее мы сообщали, что в Киеве прошла презентация юношеского чемпионата мира по хоккею.

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