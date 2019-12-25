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В Киеве обсудили новые подходы к развитию и популяризации спорта в Украине

25 декабря, 13:07

Исполнительный директор УХЛ Алексей Брага хочет обсуждать коллаборацию с другими видами спорта

Украинская хоккейная лига открыла UHL Business Club

Украинская хоккейная лига открыла UHL Business Club / Фото: УХЛ

На днях Украинская хоккейная лига открыла UHL Business Club для компаний партнеров УХЛ. Мероприятие, в рамках которого состоялась дискуссионная панель о маркетинге в спорте, посетило больше 70 участников.

Первая панель в рамках проекта называлась "Развитие, инновации и социальная ответственность бизнеса в спорте". Спикеры обсудили новые подходы к популяризации спорта в Украине на примерах успешных мировых и европейских кейсов, а также поделились своим мнением о подходах к работе со спонсорами и действенные инструменты привлечения инвестиций.

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Исполнительный директор УХЛ Алексей Брага рассказал об идее создания UHL Business Club и анонсировал будущие встречи в рамках проекта: "Мы всегда идем в ногу со временем и решили создать что-то новое во взаимоотношениях с нашими партнерами, и поэтому сегодня мы хотим открыть наш бизнес-клуб, чтобы провести первую встречу. Тематики наших встреч будут разные – но обсуждаться будут как и позитивные, так и проблемные вопросы. Ведь именно в дискуссиях рождается истина и правильные пути решения проблем. Мы будем приглашать различных людей с интересными кейсами, чтобы обсуждать не только хоккей, но и коллаборацию с другими видами спорта".

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УХЛ Украинская хоккейная лига

Источник: УХЛ

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