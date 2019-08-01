Матч в рамках Национальных молодежных игр в Китае завершился грандиозной дракой: избивали без правил

Драка хоккеистов в Китае

В Китае молодые хоккеисты устроили грандиозное побоище на льду: трое отстранены от спорта на год https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%20%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%20%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2 2019-08-01T23:18:00+03:00 Хоккей Матч в рамках Национальных молодежных игр в Китае завершился грандиозной дракой: избивали без правил

Китайские хоккеисты, играя практически при пустых трибунах, устроили настоящее шоу для болельщиков. Правда, шоу со знаком "минус". На Национальных молодежных играх в Китае между командами из городов Шэньчженя и Гонконга при счете 2:11 произошла массовая драка.

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Игроки команды Шэньчжэня (на видео – в красной форме) начали избивать соперников. В частности, у борта сразу двое хоккеистов били одного, хотя тот уже не сопротивлялся, а просто пытался закрывать голову от ударов. В это время немногочисленные зрители у бортика кричали хоккеистам, чтобы те остановили неспортивное поведение. Некоторые снимали драку на смартфоны.

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Видео драки хоккеистов в Китае:

Китайская федерация хоккея уже провела расследование, пообещав, что такое не повторится. Тяжелых травм никто не получил. Три игрока из Шэньчжэня дисквалифицированы на один год.

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