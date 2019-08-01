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В Китае молодые хоккеисты устроили грандиозное побоище на льду: трое отстранены от спорта на год

Сегодня, 23:18

Матч в рамках Национальных молодежных игр в Китае завершился грандиозной дракой: избивали без правил

Драка хоккеистов в Китае

Драка хоккеистов в Китае

В Китае молодые хоккеисты устроили грандиозное побоище на льду: трое отстранены от спорта на год https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%20%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%20%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2 Хоккей Матч в рамках Национальных молодежных игр в Китае завершился грандиозной дракой: избивали без правил

Китайские хоккеисты, играя практически при пустых трибунах, устроили настоящее шоу для болельщиков. Правда, шоу со знаком "минус". На Национальных молодежных играх в Китае между командами из городов Шэньчженя и Гонконга при счете 2:11 произошла массовая драка.

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Игроки команды Шэньчжэня (на видео – в красной форме) начали избивать соперников. В частности, у борта сразу двое хоккеистов били одного, хотя тот уже не сопротивлялся, а просто пытался закрывать голову от ударов. В это время немногочисленные зрители у бортика кричали хоккеистам, чтобы те остановили неспортивное поведение. Некоторые снимали драку на смартфоны.

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Видео драки хоккеистов в Китае:

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Китайская федерация хоккея уже провела расследование, пообещав, что такое не повторится. Тяжелых травм никто не получил. Три игрока из Шэньчжэня дисквалифицированы на один год.

Ранее мы сообщали, что украинец напоил деда шнапсом из Кубка Стэнли. Это произошло в рамках путешествия трофея по малым родинам игроков "Сент-Луис Блюз". В данном случае Кубок отправился в Сент-Альберт, где родился защитник "Блюз" с украинскими корнями Колтон Парайко. Дедушка Колтона, когда подняли второй тост, выпил прямиком из трофея.

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Китай драка хоккей хоккеисты хоккеист массовая драка

Источник: Сегодня|Спорт

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