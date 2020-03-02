В мае Швейцария должна принять чемпионат мира по хоккею, но пока не может закончить свое первенство

Чемпионаты двух высших лиг Швейцарии по хоккею приостановлены до 15 марта. Изначально после запрета на организацию массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса отменили тур в чемпионате по футболу, а хоккеистам разрешили играть без зрителей. Однако вскоре решили ужесточить меры безопасности. Об этом сообщает Sihf.ch.

2 марта Швейцарская национальная лига провела внеочередное собрание. В ходе экстренного заседания все 24 клуба поддержали эту инициативу. Согласно первоначально составленному календарю, матчи плей-офф в Стране часов и банков должны были начаться уже 6 марта. Но учитывая запрет властей на массовые мероприятия, перед лигой и командами встал непростой выбор: проводить решающие поединки первенства без зрителей или приостановить проведение турниров. В итоге собравшиеся остановились на втором варианте.

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Если власти не продлят запрет, четвертьфинальные серии плей-офф чемпионата Швейцарии начнутся уже 17 марта. В противном случае – лига и клубы проведут еще одно совещание. Эта ситуация не радует и в свете того, что в мае 2020 года именно Швейцария является хозяйкой чемпионата мира по хоккею. Матчи примут Цюрих и Лозанна, в в Цюрихе были уже подтверждены два случая заболевания коронавирусом.

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