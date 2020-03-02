Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,59
26,98

В мае Швейцария должна принять чемпионат мира по хоккею, но пока не может закончить свое первенство

2 марта, 17:21

Елена Павлова

Из-за коронавируса в стране пришлось перенести матчи плей-офф

Чемпионаты двух высших лиг Швейцарии по хоккею приостановлены до 15 марта. Изначально после запрета на организацию массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса отменили тур в чемпионате по футболу, а хоккеистам разрешили играть без зрителей. Однако вскоре решили ужесточить меры безопасности. Об этом сообщает Sihf.ch.

2 марта Швейцарская национальная лига провела внеочередное собрание. В ходе экстренного заседания все 24 клуба поддержали эту инициативу. Согласно первоначально составленному календарю, матчи плей-офф в Стране часов и банков должны были начаться уже 6 марта. Но учитывая запрет властей на массовые мероприятия, перед лигой и командами встал непростой выбор: проводить решающие поединки первенства без зрителей или приостановить проведение турниров. В итоге собравшиеся остановились на втором варианте.

Реклама

Если власти не продлят запрет, четвертьфинальные серии плей-офф чемпионата Швейцарии начнутся уже 17 марта. В противном случае – лига и клубы проведут еще одно совещание. Эта ситуация не радует и в свете того, что в мае 2020 года именно Швейцария является хозяйкой чемпионата мира по хоккею. Матчи примут Цюрих и Лозанна, в в Цюрихе были уже подтверждены два случая заболевания коронавирусом.

В тренде
Украина держится на десятом месте таблицы коэффициентов УЕФА, а для "прыжка" нужен подвиг

Смотрите также историю украинских близнецов-хоккеисток

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

хоккеисты плей-офф чемпионат Швейцарии коронавирус

Источник: Чемпионат

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

11-летние хоккеисты устроили массовое побоище на льду: били даже лежачих
11-летние хоккеисты устроили массовое побоище на льду: били даже лежачихХоккей
Водитель ледозаливочной машины стал героем матча НХЛ, отыграв в воротах полтора периода
Водитель ледозаливочной машины стал героем матча НХЛ, отыграв в воротах полтора периодаХоккей
Хоккеист застал врасплох вратаря соперника, закинув курьезную шайбу с нейтральной зоны
Хоккеист застал врасплох вратаря соперника, закинув курьезную шайбу с нейтральной зоныХоккей
Украинки с разгромом покидают второй Дивизион чемпионата мира
Украинки с разгромом покидают второй Дивизион чемпионата мираХоккей
Швейцария страдает от коронавируса: футбольный чемпионат отменен, хоккей будет без зрителей
Швейцария страдает от коронавируса: футбольный чемпионат отменен, хоккей будет без зрителейФутбол
Едва не догнали:
Едва не догнали: "Кременчуг" выиграл регулярный чемпионат по хоккею, "Донбасс" стал вторымХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...