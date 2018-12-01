В матче чемпиона и вице-чемпиона Украины счет был открыт на 19-й секунде

В Дружковке состоялся матч 21-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, где встречались чемпион и вице-чемпион Украины последних двух лет – "Донбасс" и "Кременчук". Во многом исход встречи предопределила шайба "Донбасса", заброшенная уже на 19-й секунде игры – ее автором стал Вадим Мазур. Несмотря на то, что "Кременчук" создавал неплохие моменты у чужих ворот, забросить "горожанам" не удавалось. Дончане же еще дважды смогли "расписаться" в воротах Георгия Бояршинова, по шайбе на счету Виталия Ляльки и Виталия Кирющенкова.

Во втором периоде "Донбасс" сбавил темп, а "Кременчуку" все никак не удавалось открыть счет заброшенным в матче шайбам. В одной из контратак кременчужане пропустили еще раз, когда Андрей Денискин со средней дистанции отправил шайбу в сетку ворот.

После четвертой пропущенной шайбы место Георгия Бояршинова в воротах занял Никита Гордюшин. Без малого 20 минут прошло, прежде чем дончане смогли "пробить" его – Никита Новиков остался один между кругами вбрасывания, и без помех сделал счет 5:0.

На 53-й минуте матча дебютную шайбу забросил новичок "Донбасса" Артем Пуголовкин, ранее выступавший в КХЛ и ВХЛ. Однако удержать сухой счет хозяевам не удалось – за семь минут до конца встречи Иван Савченко буквально "расстрелял" Богдана Дьяченко с близкого расстояния, забросив шайбу престижа.

"Кременчук" прервал свой победный ход, зато "Донбасс" довел собственную серию уже до 6 побед подряд.

"Донбасс" – "Кременчук" – 6:1 (3:0; 1:0; 2:1)

Шайбы: 1:0 Мазур (Лялька, Коренчук), 00:19. 2:0 Лялька, 08:46. 3:0 Кирющенков (Костиков, Захаров), 11:15. 4:0 Денискин, 33:13. 5:0 Новиков (Костиков, Кирющенков), 48:05. 6:0 Пуголовкин (Костиков, Кирющенков – больш.), 52:24. 6:1 Савченко (Севрюгин), 53:16.

"Донбасс": Дьяченко; Сильницкий – Романенко, Гончаров – Игнатенко, Жовнир – Александров, Григорьев – Фирсов; Лялька (А) – Мазур – Коренчук (А), Кирющенков – Захаров (К) – Костиков, Пуголовкин – Карпенко – Денискин, Новиков – Свищев – Мостовой.

"Кременчук": Бояршинов (Гордюшин – с 33:13); Толстушко – Грицких, Севрюгин – Горлушко, Хришпенц – Боевых, Савицкий – Ефимочкин; Тютченко (А) – Красильников – Кривошапкин (А), Савченко – Гриценко (К) – Ворона, Зайцев – Фурса – Киселев, Полищук – Цыпнятов – Муртищев.

Сегодня уже состоялся матч чемпионата Украины по хоккею "Динамо" – "Белый Барс", в котором харьковчане упустили победу и потерпели поражение.