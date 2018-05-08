В НХЛ и НБА приближаются финальные матчи

"Вашингтон" в полуфинал НХЛ, "Кливленд" – в полуфинал НБА

Хоккеисты "Вашингтона" вышли в финал плей-офф Восточной конференции НХЛ, обыграв в серии до четырех побед "Питтсбург". Встреча, прошедшая на льду "Пингвинз" в понедельник, завершилась в овертайме со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу столичного клуба, в составе которого шайбы забросили Алекс Шейссон (23-я минута) и Евгений Кузнецов (66). У "Питтсбурга" отличился Кристофер Летанг (32).

"Вашингтон" выиграл серию со счетом 4-2 и за выход в финал Кубка Стэнли поспорит с клубом "Тампа Бэй".

Отметим, что в Дании в эти дни проходит чемпионат мира по хоккею.

НБА – "Кливленд" в 1/2. Баскетболисты "Кливленда" вышли в полуфинал плей-офф НБА, со счетом 4-0 обыграв в четвертьфинальной серии "Торонто".

Четвертая встреча команд, прошедшая на площадке "Кливленда" в понедельник, завершилась победой хозяев со счетом 128:93 (30:26, 33:21, 37:25, 28:21). У "Кавальерс" Леброн Джеймс сделал дабл-дабл (29 очков и 11 передач), в составе "Торонто" 18 очков набрал Йонас Валанчюнас.

В финале Восточной конференции "Кливленд" сыграет с победителем противостояния "Бостона" и "Филадельфии" (счет в серии пока 3-1).