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В НХЛ уже выбирают города, где будут доигрывать сезон, – большой хоккей скоро вернется

24 апреля, 21:54

Андрей Фоменко

В середине мая команды начнут тренироваться, а летом продолжат чемпионат

В Национальной хоккейной лиге появляется конкретика относительно рестарта сезона 2019/2020. Напомним, он был прерван 12 марта из-за коронавируса и на данный момент официально остановлен до 30 апреля. Но, как мы сообщали, что в Америке спешат возобновить хоккейный сезон уже в мае. В ближайшее время клубы НХЛ намерены составить планы тренировочных лагерей перед возобновлением матчей.

По информации журналиста издания "NY Post" Ларри Брукса, один из клубов лиги попросил своих игроков быть готовыми вернуться к тренировкам 15 мая. Сам клуб не называется. Есть сведения, что подобные указания своим игрокам дал уже не один клуб, однако и далеко не все представители НХЛ. Пока что речь идет о первоначальных тренировках, которые будут предшествовать полноценному лагерю.

Кроме того, НХЛ проверяет 12 городов, чтобы выбрать четыре, в которых будут доиграны матчи сезона. Об этом сообщил журналист "The Athletic" Пьер Лебрюн. В список вошли Миннеаполис, Эдмонтон, Торонто, Питтсбург, Коламбус и Даллас. Хотели бы у себя игры принять и еще два клуба: "Каролина" и "Баффало".

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Ранее рассматривали вариант завершить сезон в одном удаленном городе, например, в штате Северная Дакота.

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возобновление карантин хоккей сезон НХЛ коронавирус

Источник: xsport.ua

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