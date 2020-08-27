В решающем матче Кубка Донбасса украинские гранды рубились до буллитов

В четверг, 27 августа, в заключительном матче традиционного предсезонного турнира – Donbass Open Cup – на арене "Альтаир" лидер соревнования "Донбасс" с большим трудом переиграл прошлогоднего чемпиона Украины – "Кременчуг" 2:1. Ранее мы рассказывали, как прошел первый день Открытого кубка Донбасса-2020.

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Решающий поединок получился более чем упорным и по-мужски жестким. Командам не хватило трех периодов, чтобы определить победителя – 1:1. На гол дончанина Казаковцева в первой 20-минутке гости ответили попаданием Коробова во второй.

ХК "Кременчуг" / Фото: ХК "Донбасс"

Овертайм не принес забитых шайб. В итоге судьбу встречи решали послематчевые хоккейные пенальти, где очень здорово действовали вратари. Но в конце-концов точку поставил Виктор Туркин. Победа "Донбасса" по буллитам, и трофей остался в Дружковке.

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ХК "Донбасс" / Фото: ХК "Донбасс" В тренде Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок Украины

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Во втором матче дня "Белый Барс" шокировал "Днепр". Белоцерковцы сотворили сенсацию, обыграв всухую херсонскую команду – 3:0. При этом Владислав Куцевич сделал дубль еще в стартовом периоде. Эта победа стала первой для "барсов" на турнире в Дружковке и позволила временно подняться на второе место.

Ранее мы сообщали, что хозяева Открытого кубка Донбасса-2020 вырвали победу у "Барса" благодаря шикарной шайбе. ХК "Донбасс" лишь в овертайме сломил сопротивление белоцерковского клуба.

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Смотрите, как готовились к Открытому кубку Донбасса-2020

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