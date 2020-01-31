В России во время реконструкции спорткомплекса к хоккейному ЧМ завалилась крыша: есть пострадавшие

В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса "Петербургский" рухнула крыша. В этот момент на конструкции находился как минимум один рабочий. Под завалами могут находиться и другие рабочие. Сообщается, что снос крыши должен был проходить постепенно, но во время работ по демонтажу вся конструкция обрушилась за считанные секунды.

Спорткомплекс "Петербургский" был открыт в 1980 году, его реконструировали для проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2023 года. К слову, сам ЧМ-2023 по хоккею у России могут отобрать, так как Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от международных соревнований на четыре года, включая Олимпиады, Паралимпиады и чемпионаты мира. Пока окончательного решения не принято из-за апелляций.

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Мы уже писали, что в США взорвали крышу баскетбольной арены. На этой арене на протяжении 30 лет выступала команда НБА "Милуоки Бакс". Сообщается, что взрывной волной было выбито несколько окон в близстоящих домах, но обошлось без пострадавших благодаря оповещению заранее.

Также мы сообщали, что некоторое время назад мощный взрыв за считанные секунды уничтожил 70-тысячный стадион в США. Арена превратилась в руины за 15 секунд после подрыва зарядов общей массой 2265 килограммов.

В Киеве во время работ завалился кран:

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