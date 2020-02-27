В Швейцарии поединки внутреннего чемпионата пройдут без зрителей из-за коронавируса

Матчи Швейцарской национальной хоккейной лиги 28 и 29 февраля решением местных властей пройдут без зрителей. Причина — опасения по поводу распространения коронавируса. В Швейцарии в 2020 году должен пройти чемпионат мира.

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"Запланированные на пятницу и субботу матчи Швейцарской национальной лиги в италоязычном кантоне Тичино будут проходить без зрителей. Это касается встреч "Амбри" — "Пиотта" в Давосе и дерби "Лугано" — "Амбри". В понедельник лига проведет внеочередное собрание, чтобы обсудить со всеми клубами процедуру и возможные сценарии плей-офф. В настоящее время мы придерживаемся первоначального календаря. Просим болельщиков сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным изменениям", – говорится в сообщении. В тренде Россиянка Мария Шарапова заявила о завершении карьеры в 32 года

Ранее мы сообщали, что УЕФА из-за коронавируса не исключает отмены Евро-2020. Такое заявление сделал вице-президент Европейского футбольного союза Мишель Ува.

Также мы рассказывали, что в Италии обнаружили коронавирус у первого профессионального футболиста.

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