В УХЛ стартуют полуфиналы: анонс первых игр

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"Донбасс" – "Динамо" и "Белый Барс" – "Кременчук"

Превью первых поединков 1/2 финала плей-офф УХЛ
Превью первых поединков 1/2 финала плей-офф УХЛ

8-9 марта стартуют полуфиналы второго этапа чемпионата Украины по хоккею. В плей-офф УХЛ встречаются "Донбасс" – "Динамо" и "Белый Барс" – "Кременчук".

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"Донбасс" – "Динамо"

8 марта, 17:00, ТВ: Xsport

Поскольку дончане заняли первое место в регулярном чемпионате с 116-ю набранными очками – они автоматически попали в полуфинал плей-офф УХЛ и, пока "динамовцы" в нелегких поединках с "Галицкими Львами" боролись за место в 1/2 финала, дончане усиленно готовились к будущим поединкам.

МХК "Динамо" в четвертьфинальных играх против новояворовцев с трудом смогло вырвать победу и все-таки пробиться в полуфинал. Обе игры команды провели на равных, играя вплоть до конца второго матча с ничейным счетом. Однако, усилиями Никиты Олейника, который под конец второго поединка смог забросить победную шайбу в ворота Владислава Вязовова, "сине-белые" получили путевку в полуфинал.

Однако, в 1/2 финала плей-офф команде Александра Сеуканда предстоят не самые легкие поединки, ведь дончане сделают все возможное и невозможное, чтобы выйти в финал плей-офф и, в конечном итоге, выиграть золотые медали.

18:00 "Белый Барс" – "Кременчук"

9 марта, 18:00, ТВ: Xsport

Поединки между этими командами в регулярном чемпионате всегда складывались достаточно непредсказуемо и интересно, ведь клубы до последнего боролись за второе место в турнирной таблице. Однако, сложилось так, что "Белый Барс", со второй строчкой, автоматически попал в полуфинал и получил фору для подготовки к самым важным играм сезона, а "Кременчук", заняв третье место, дважды сразился с "Волками", забросив броварской команде в обоих поединках по пять шайб.

Еще одним преимуществом команды Константина Буценко станет то, что полуфинал "барсы" начинают на домашней арене, что станет отдельным стимулом для "Белого Барса" порадовать своих болельщиков.

Так что, командам предстоит нелегкая борьба за место в финале, что, конечно же, обещает всем любителям хоккея яркие и захватывающие игры.

Стоит отметить, что полуфинальные серии плей-офф УХЛ пройдут до трех побед одной из команд.

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чемпионат Украины по хоккею, УХЛ, Украинская хоккейная лига

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Источник:

uhl.com.ua

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