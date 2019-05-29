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"В украинском хоккее еще не было подобного": Сергей Варламов – о церемонии награждения лучших в УХЛ

29 мая, 16:00

Гендиректор Украинской хоккейной лиги прокомментировал церемонию от УХЛ, которая стала дебютной для лиги

Сергей Варламов
Сергей Варламов.

В понедельник, 27 мая, Украинская хоккейная лига впервые в своей истории провела торжественную церемонию награждения лучших игроков, тренеров, менеджеров и спортивных журналистов "Звезды хоккейного года" сезона 2018/2019. Мероприятие прошло в Киеве, церемонию посетили более 250 человек. Среди лучших СМИ награду получил и сайт segodnya.ua. Генеральный директор Украинской хоккейной лиги Сергей Варламов поделился эмоциями после церемонии, а также рассказал, почему важно проводить такие мероприятия:

"Я рад, что мероприятие прошло на очень высоком уровне. В украинском хоккее еще не было подобных церемоний, но я уверен, что делать подобное нужно в конце каждого сезона. Очень приятно, когда твои труды и старания оценивают по заслугам, награждают. Именно поэтому мы решили перенять опыт других видов спорта и топовых хоккейных лиг по всему миру, и отметить лучших из лучших в минувшем сезоне.

Конечно, такие церемонии важны как для популяризации, так и для развития украинского хоккея. Сейчас все наши силы уходят на то, чтобы поднимать уровень этого вида спорта, а такие мероприятия – это в первую очередь имидж Лиги. Повторюсь, все прошло на очень высоком уровне и, я надеюсь, что наши гости, партнеры и номинанты получили удовольствие от церемонии.

Мы благодарны всем, кто пришел на церемонию, боролся в номинациях, награждал победителей. Конечно же, мы благодарны нашим партнерам и артистам, без которых было бы невозможно проведение церемонии. Также спасибо скажу командам, тренерам, менеджерам, сотрудникам клубов за то, что уже третий год подряд они дарят нам яркий и насыщенный чемпионат.

Отдельных слов благодарности достойны СМИ и журналисты, с которыми мы тесно сотрудничаем из сезона в сезон, и которые поддерживают и популяризируют хоккей в нашей стране", – рассказал Варламов.

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Тег УХЛ, Сергей Варламов, Украинская хоккейная лига

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Источник:

uhl.com.ua

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