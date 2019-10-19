Вбросил Пятов, распечатал "Корону" Матерухин: "Донбасс" выиграл второй матч Континентального кубка

Завтра за путевку в третий раунд дончане поспорят с латвийским "Мого"

Вбрасывание сделал вратарь сборной Украины Андрей Пятов/ ХК "Донбасс"

Во второй игровой день Континентального кубка в Броварах вслед за латвийским "Мого" вторую победу одержал "Донбасс". Чемпион Украины разгромил румынскую "Корону" 7:1. За игрой с трибун следили игроки сборной Украины по футболу и донецкого "Шахтера", а вбрасывание доверили вратарю № 1 Андрею Пятову.

"Донбасс" начал встречу с удаления, но сразу после того, как составы сравнялись, Александру Матерухину удалось открыть счет. Затем дисциплина подвела гостей, и дончане воспользовались тремя подряд удалениями соперника, в итоге большинство снайперским броском реализовал Клэй Уилсон.

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На старте второго периода "Донбасс" и "Корона" обменялись взятием ворот, но в дальнейшем 20-минутка вновь осталась за хозяевами, голы на свой счет записали Александр Васильев и Айнарс Подзиньш.

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Несмотря на и так победный счет, "Донбасс" дожал соперника именно в заключительной 20-минутке. Игровое доминирование и надежная игра у своих ворот позволила команде Сергея Витера выиграть этот игровой отрезок со счетом 3:0, перебросав соперника в два раза – 9:4.

Теперь у "Мого" и "Донбасса" по две победы, и победитель второго раунда, который единственный из квартета продолжит борьбу за Кубок в третьем, определится завтра в очной дуэли. Начало – в 18:30.

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