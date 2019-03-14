Ведущая программы о хоккеистах Марина Машкина: "Рядом с ними чувствуешь себя такой маленькой!"

Ведущая проекта "Как я стал хоккеистом" рассказала о съемках, работе с игроками и своем увлечении хоккеем

Марина Машкина.

Ведущая программы о хоккеистах Марина Машкина: "Рядом с ними чувствуешь себя такой маленькой!" Максим Мельник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a59/622/5c8a596228331.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a59/622/5c8a596228331.jpg 2019-03-14T15:44:21+02:00 Хоккей Ведущая проекта "Как я стал хоккеистом" рассказала о съемках, работе с игроками и своем увлечении хоккеем

В феврале на спортивном телеканале Xsport состоялась премьера второго сезона специального проекта "Как я стал хоккеистом", героями которого стали украинские спортсмены Никита Коваленко ("Днепр"), Кирилл Фроленко ("Донбасс"), Павел Таран ("Белый Барс"), Никита Олейник (МХК "Динамо"), Виталий Лялька ("Донбасс") и Глеб Кривошапкин ("Кременчук"). В ходе программы игроки рассказывали о своих первых хоккейных шагах, легионерском опыте, чемпионатам мира и самых ярких жизненных историях. Также хоккеисты провели серию специальных мастер-классов и рассказали юным игрокам секреты своей техники. Ведущая проекта "Как я тал хоккеистом" Марина Машкина рассказала о забавных историях на съемочном площадке, работе с хоккеистами и своей любви к зимнему виду спорта.

– Понравилось ли тебе работать с хоккеистами?

– Да, конечно. Все очень классные ребята, мы очень много шутили и смеялись. Да и вообще с хоккеистами очень просто, потому что все очень легкие и открытые ребята. Я хоть и высокая девушка, но, когда стоишь рядом с хоккеистом, то чувствуешь себя ну уж очень маленькой. Как, например, с Пашей Тараном или Виталиком Лялькой. Теперь буду следить за ребятами в чемпионате Украины, а также наблюдать за тем, как они сыграют на чемпионате мира.

– Есть ли специфика такой работы?

– Во-первых, если ты работаешь журналистом, комментатором, ведущим хоккейных передач, то ты должен быть готов к нелегким погодным условиям. Во-вторых, это тщательная подготовка к каждой программе и выпуску. В этом, конечно же, заслуга не только ведущей, но и редакторов, режиссеров и операторов. В третьих, все зависит от настроения и съемочной группы, и героя.

– Какие впечатления от съемок проекта "Как я стал хоккеистом"?

– Эмоции от съемочного процесса остались только позитивные. Приятные новые знакомства, крутая атмосфера на площадке. Единственный минус – во время съемок я очень приболела, а в основном мы работали на холоде: что на льду, что на территории ВДНХ. Нам не хотелось затягивать с продолжительностью съемок, ведь у ребят была международная пауза в чемпионате, поэтому на съемки я приезжала с простудой. Это немного сказалось на качестве, но в целом получилось очень здорово.

– Кто из героев открылся больше всего?

– Если честно, не могу выделить кого-то одного. Пожалуй, наиболее мне запомнились съемки с Никитой Коваленко и Кириллом Фроленко.

– Как думаешь, что на это повлияло?

- С ними было максимально приятно общаться и вне камер. К тому же, у ребят отличное чувство юмора, они поддерживали меня, и в целом с обоими я общаюсь и после проекта. Вспоминаю сьемку с Кириллом Фроленко, где по сценарию ему нужно было "понарошку" побить хоккеиста, который тренировался на льду в то время. Это был очень смешной эпизод, ведь никто не понимал, что же нужно делать с этим несчастным хоккеистом! С Никитой тоже был забавный мастер-класс. Ему нужно было повторить его коронный проезд на коленях под песню. Но был один нюанс: на Никите не было экипировки и защиты, а были обычные джинсы, которые он успешно в итоге протер!

– Такие проекты нужны украинскому спорту в принципе?

– Конечно. Всегда интересно смотреть не только матчи и красивые голы, но и знакомиться поближе с хоккеистами, узнавать какие они вне льда.

– Поможет ли это развитию хоккея?

– Украинскому – очень, потому что хоккеисты работают не только для себя, но и для болельщиков, которые смотрят такие передачи. Через эту программу у фанатов появилась возможность узнать больше о своих кумирах, увидеть и оценить их личные качества

– Ты вообще любишь хоккей?

– Честно сказать любовь к хоккею для меня открыл телеканал Xsport. За что я ему благодарна. Раньше я больше увлекалась футболом, но теперь открыла для себя замечательных людей и стала следить за чемпионатом Украинской хоккейной лиги. Теперь, конечно, интересно, подтвердит ли "Донбасс" статус чемпиона, чем закончится текущий розыгрыш полуфиналов плей-офф и какие команды появятся еще в Украине. Плюс я люблю смотреть матчи НХЛ, слежу за "Питтсбургом", потому что там играет мой любимый хоккеист Сидни Кросби. Ну и вдобавок, этот клуб – пятикратный обладатель Кубка Стенли.

Напомним, что в Украинской хоккейной лиги идет плей-офф. "Донбасс" разгромил "Белый Барс" на старте полуфинала плей-офф УХЛ, а "Кременчук" сравнял счет в серии с "Днепром".

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АВТОР: Максим Мельник Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.