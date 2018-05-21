"Вегас" стал первым финалистом Кубка Стэнли

"Вегас" на выезде победил "Виннипег" со счетом – 2:1 в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в финал Кубка Стэнли.

В составе победителей шайбы забросили Алекс Так (6-я минута) и Райан Ривз (44). У проигравших отличился Джош Моррисси (18).

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Вегаса". В другом полуфинале встречаются "Тампа-Бэй" и "Вашингтон" (счет в серии – 3-2).

"Вегас" проводит дебютный сезон в НХЛ. Клуб из штата Невада стал третьим в истории лиги, который в дебютном сезоне вышел в финал Кубка Стэнли. Ранее подобное удавалось "Торонто" (1918 год) и "Сент-Луису" (1968). По итогам регулярного чемпионата "Вегас" занял первое место в Тихоокеанском дивизионе и третье – в Западной конференции, в первом раунде плей-офф клуб обыграл "Лос-Анджелес" (4-0), во втором – "Сан-Хосе" (4-2).

В 2016 году совет директоров НХЛ утвердил создание новой команды в Лас-Вегасе. Летом 2017 года прошел драфт расширения, на котором клуб из Лас-Вегаса выбрал по одному игроку в каждой из 30 команд НХЛ. Клубы могли "защитить" от драфта по семь нападающих, три защитника и одного вратаря, либо восемь полевых игроков вне зависимости от позиции и одного вратаря.

"Вегас" получил приз Кларенса Кэмпбелла, вручаемый команде, дошедшей до финала Кубка Стэнли от Западной конференции.