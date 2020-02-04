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"Великолепная пятерка" и 18 хоккеистов чемпионата Украины отправились на квалификацию Олимпиады

4 февраля, 16:31

Сборная Украины попытается составить конкуренцию фаворитам турнира в Казахстане

Сборная Украины по хоккею

Сборная Украины по хоккею / Фото: УХЛ

Сборная Украины по хоккею отправилась на отборочный турнир зимних Олимпийских игр 2022 года в Казахстан. В столице Республики, Нур-Султане, четыре национальные команды с 6 по 9 февраля сразятся за единственную путевку в завершающий раунд квалификации. К слову, читайте, как "Донбасс" разгромил харьковское "Динамо" в чемпионате Украины.

Соперниками "сине-желтых" будут команды Казахстана, Польши и Нидерландов. Главный тренер сборной и "Донбасса" Сергей Витер в состав привлек пятерку легионеров и 18 игроков из клубов Украинской хоккейной лиги.

Вратари: Кирилл Кучер ("Белый Барс"), Никита Гордюшин ("Кременчуг"), Артур Оганджанян ("Twin City Thunder", США).

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Защитники: Владимир Романенко, Андрей Григорьев, Филипп Пангелов-Юлдашев (все – "Донбасс"), Павел Таран, Владимир Алексюк (оба – "Белый Барс"), Александр Александров, Всеволод Толстушко (оба – "Кременчуг"), Игорь Мережко ("Хумо", ВХЛ)

Нападающие: Руслан Ромащенко, Алексей Янишевский (оба – "Днепр"), Александр Костиков, Никита Буценко (оба – "Донбасс"), Роман Благой, Сергей Бабинец (оба – "Белый Барс"), Алексей Ворона, Иван Савченко, Тимур Гриценко (все – "Кременчуг"), Андрей Михнов ("Металлург", Беларусь), Дмитрий Нименко ("Стяуа", Румыния), Глеб Кривошапкин ("Ogden Mustangs", США).

Двое наших игроков из зарубежных клубов представляют США, по одном – Беларусь, Румынию и Узбекистан. Украинцы сыграют 6 февраля против Казахстана, 7-го – с Польшей, 9-го – с Нидерландами.

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Олимпийские игры хоккей олимпиада-2022 сборная Украины по хоккею УХЛ

Источники: xsport.ua , УХЛ

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