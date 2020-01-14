Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,93
26,62

Вот это мастерство! Игрок НХЛ не глядя cделал "передачу" клюшки партнеру точно в руки

14 января, 07:35

Нападающий "Торонто" продемонстрировал феноменальное взаимодействие с партнером

Остон Мэтьюз - хоккеист-трюкач

Остон Мэтьюз - хоккеист-трюкач / Фото: Reuters

Впечатляющий эпизод случился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В Канаде "Торонто Мейпл Лифс" принимали "Флориду Пантерз", и игрок хозяев Остон Мэтьюс показал, насколько мастерски он владеет клюшкой. К слову, вчера мы писали о жесткой драке в матче НХЛ "Калгари" и "Эдмонтона".

34-й номер "Торонто" въезжал в зону соперников для прессинга и увидел, что его партнер оказался без клюшки. В это время она как раз попала под ноги Мэтьюсу. 22-летний Остон своей клюшкой технично поддел клюшку коллеги и, не глядя на того, отправил ее ему по воздуху точно в руки! Причем тот находился в движении. Трюк ассистента капитана "кленовых" вызвал восхищение у поклонников хоккея.

К сожалению, "Торонто" в том матче крупно проиграл со счетом 4:8. Правда, команда все еще держится в зоне плей-офф – на седьмом месте. А "Пантеры" из Флориды идут девятыми, отставая от "Мейпл Лифс" всего на одно очко.

Реклама

Ранее мы сообщали, что клуб НХЛ получил всего третьего главного тренера за 22 года. Бывший наставник сборной США и "Нью-Джерси" Джон Хайнс возглавил "Нэшвилл".

В тренде
"Реал" – "Атлетико": онлайн-трансляция мадридского дерби в Суперкубке Испании

Смотрите, как американские болельщики забросали хоккеистов игрушками

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

хоккей трюк Торонто Мэйпл Лифс Флорида Пантерз

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Как в Северной Корее: в России вместо поражения от Канады показали запись победного финала 2011 года
Как в Северной Корее: в России вместо поражения от Канады показали запись победного финала 2011 годаХоккей
Где смотреть битву Канады и России за
Где смотреть битву Канады и России за "золото" молодежного чемпионата мира по хоккеюХоккей
Сборная России лишь в овертайме справилась со Швецией и вышла в финал молодежного чемпионата мира
Сборная России лишь в овертайме справилась со Швецией и вышла в финал молодежного чемпионата мираХоккей
Символ 2020 года в спорте: крысой бросали в динамовца Вербича и кормили мэра во Франции
Символ 2020 года в спорте: крысой бросали в динамовца Вербича и кормили мэра во ФранцииФутбол
Кленовые уложили Россию на лопатки: Канада уступала 1:3, но выиграла чемпионат мира по хоккею
Кленовые уложили Россию на лопатки: Канада уступала 1:3, но выиграла чемпионат мира по хоккеюХоккей
Героем финала молодежного чемпионата мира по хоккею канадцы назвали телекамеру
Героем финала молодежного чемпионата мира по хоккею канадцы назвали телекамеруХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...