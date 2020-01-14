Вот это мастерство! Игрок НХЛ не глядя cделал "передачу" клюшки партнеру точно в руки

Остон Мэтьюз - хоккеист-трюкач / Фото: Reuters

Впечатляющий эпизод случился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В Канаде "Торонто Мейпл Лифс" принимали "Флориду Пантерз", и игрок хозяев Остон Мэтьюс показал, насколько мастерски он владеет клюшкой. К слову, вчера мы писали о жесткой драке в матче НХЛ "Калгари" и "Эдмонтона".

34-й номер "Торонто" въезжал в зону соперников для прессинга и увидел, что его партнер оказался без клюшки. В это время она как раз попала под ноги Мэтьюсу. 22-летний Остон своей клюшкой технично поддел клюшку коллеги и, не глядя на того, отправил ее ему по воздуху точно в руки! Причем тот находился в движении. Трюк ассистента капитана "кленовых" вызвал восхищение у поклонников хоккея.

К сожалению, "Торонто" в том матче крупно проиграл со счетом 4:8. Правда, команда все еще держится в зоне плей-офф – на седьмом месте. А "Пантеры" из Флориды идут девятыми, отставая от "Мейпл Лифс" всего на одно очко.

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