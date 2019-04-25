Впервые в истории все победители дивизионов проиграли на старте плей-офф Кубка Стэнли

"Тампа" стала первой командой в истории, которая выиграла регулярный чемпионат и проиграла стартовый "всухую"

Фото: Twitter

Впервые в истории все четыре победителя дивизионов регулярного чемпионата НХЛ выбыли в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли. Из борьбы выбыли "Тампа-Бэй Лайтнинг" (Атлантический), "Калгари Флэймз" (Тихоокеанский), "Нэшвилл Предаторз" (Центральный) и "Вашингтон Кэпиталз" (Столичный).

Отметим, что "Вашингтон Кэпиталз" является действующим победителем Кубка Стэнли.

К тому же "Тампа-Бэй Лайтнинг" установил исторический антирекорд НХЛ, став первой командой, которая выиграла регулярный чемпионат и проиграла стартовый раунд плей-офф "всухую". Они уступили "Коламбус Блю Джэкетс" с общим счетом в серии 0:4.

Напомним, что "Вашингтон Кэпиталз" проиграл серию "Каролина Харрикейнз" (3:4), "Калгари Флэймз" проиграл "Колорадо Эвеланш" (1:4), а "Нэшвилл Предаторз" уступил дорогу "Даллас Старз" (2:4).

Во втором раунде Кубка Стэнли сыграют следующие пары, матчи стартуют 25 апреля:

"Коламбус Блю Джэкетс" – "Бостон Брюинз"

"Каролина Харрикейнз" – "Нью-Йорк Айлендерс"

"Даллас Старз" – "Сент-Луис Блюз"

"Колорадо Эвеланш" – "Сан-Хосе Шаркс"

Напомним, что в третьем матче плей-офф серии Александр Овечкин устроил драку с Андреем Свечниковым и нокаутировал своего соотечественника. В итоге игрок "Каролины" заработал сотрясение мозга.

А в следующем матче Овечкин был удален за аплодисменты в адрес рефери. Сначала российский хоккеист был наказан двухминутным штрафом, но после бурной реакции на решение судей он получил еще 10 минут штрафа.

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