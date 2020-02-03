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Вратарь сборной Казахстана по хоккею умер в 18 лет: названа болезнь, убившая "снежного барса"

3 февраля, 10:45

Вилен Прокофьев четыре месяца боролся со страшным заболеванием - увы, победить недуг парню не удалось

Вилен Прокофьев

Вилен Прокофьев / Фото: Twitter

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Вратарь клуба Молодежной хоккейной лиги "Снежные Барсы" (Нур-Султан) и юниорской сборной Казахстана Вилен Прокофьев скончался в возрасте 18 лет, сообщили в клубе. В 2019 году у игрока была диагностирована саркома Юинга (рак костей).

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"С глубоким прискорбием сообщаем, что молодой вратарь "Снежных Барсов" после четырех месяцев борьбы с тяжелым заболеванием Саркомой Юинга ушел из жизни. Вилену было 18 лет… Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Вилена. Благодарим всех, кто поддерживал его все это время и не остался в стороне. Пусть земля будет тебе пухом, Вилен. Скорбим", – говорится в Instagram-заявлении хоккейного клуба "Барыс", молодежной командой которого являются "Снежные Барсы"

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К сожалению, это не первая смерть юной звезды спорта за последнее время. Ранее мы сообщали, что 15-летний теннисист умер после падения на корте. Австралийца Кента Ямадзаки срочно доставили в больницу и поместили в отделение интенсивной терапии, но спасти, увы, не удалось.

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умер хоккей Барыс Астана Вилен Прокофьев

Источник: Сегодня|Спорт

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