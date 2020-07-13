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Вспышка коронавируса зафиксирована в самом титулованном хоккейном клубе мира

13 июля, 09:25

Олег Люлька Олег Люлька

COVID-19 диагностирован у трех игроков команды Национальной хоккейной лиги "Монреаль Канадиенс"

Как минимум три игрока старейшего и самого титулованного хоккейного клуба мира "Монреаль Канадиенс" заразились коронавирусом. Об этом сообщает The Athletic. На данный момент имена заразившихся спортсменов не называются. Ранее украинец из НХЛ получил жуткую травму в матче с "Канадиенс".

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Отметим, что перед этим, опасаясь за свое здоровье и здоровье своей семьи, защитник "Монреаля" Карл Алзнер отказался от участия в рестарте сезона Национальной хоккейной лиги. Также под вопросом участие в оставшихся поединках форварда канадского клуба Макса Доми, у которого диабет первого типа, поэтому он более подвержен осложнениям в случае заболевания коронавирусом.

"Монреаль Канадиенс" / Фото: Reuters

Добавим, что регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершен. В плей-офф, начиная с 1 августа, сыграют 24 команды., имевшие на момент остановки регулярного первенства наибольший процент побед. 26 июля они отправятся в два хаб-города: 12 команд Восточной конференции – в Торонто, а 12 команд Западной конференции – в Эдмонтон.

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В розыгрыш Кубка Стэнли не попали "Оттава Сенаторз", "Детройт Ред Уингз", "Баффало Сэйбрз", "Нью-Джерси Дэвилз", "Лос-Анджелес Кингз", "Сан-Хосе Шаркс" и "Анахайм Дакс".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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