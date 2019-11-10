Вторая Литва закрывает Украину и выигрывает турнир в Эстонии

Хоккеисты Сергея Витера не смогли догнать прибалтов в третьем периоде, а лучшим у нас стал капитан Буценко

Сборная Украины по хоккею / Фото acebook.com/jaahokiliit

Мужская сборная Украины по хоккею завершила выступления на турнире Baltic Challenge Cup, который проходил в эстонском Таллине. Выиграв свою группу, украинцы в матче за первое место сошлись с победителем группы В – второй сборной Латвии. Ранее мы писали о первой победе тренера "Донбасса" у руля сборной Украины.

"Сине-желтые" первыми открыли счет 10-й минуте – контратаку Тарана и Янишевского точным броском завершил последний. Но украинцы не смогли удержать победный счет до конца периода, позволив сопернику реализовать большинство за полминуты до первого перерыва. Провальной для команды Сергея Витера оказалась вторая 20-минутка, когда соперник закрывал нашу команду в своей зоне, лишая тем самым возможности украинцев своевременно меняться. Удаления и накопленная усталость привели к двум пропущенным шайбам, одна из которых также была в большинстве.

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В третьем периоде Украина за 9 минут до конца смогла отыграть одну шайбу – большинство реализовал Лялька, но дожать соперника наши хоккеисты не смогли – 2:3. В итоге вторая сборная Латвии, которая состояла из представителей внутреннего чемпионата, выиграла эстонский турнир, а команда Украины стала второй. Ранее мы писали, что Сергей Витер начал в сборной с овертайма с Литвой.

Лучшим игроком в составе нашей команды назвали капитана Никиту Буценко, а голкипер Олег Петров получил награду лучшему вратарю турнира.

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