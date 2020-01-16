Хоккеисты устроили массовую драку в матче чемпионата Украины

В Кременчуге на льду кипели эмоции / Фото: УХЛ

Очень зрелищным получился центральный матч 28-го тура Украинской хоккейной лиги между лидерами турнирной таблицы – "Кременчуком" и "Днепром". Хозяева занимают первое место в чемпионате, а херсонцы – второе. Поединок вышел боевым: каждый из периодов завершался ничьей – 0:0, 1:1, 1:1. Победителя определили только в дополнительной пятиминутке. К слову, смотрите как канадский хоккеист "забыл" шайбу во время исполнения буллита.

В Кременчуге зрители увидели не только яркую игру, но и настоящие мужские эмоции. Хоккеисты решили помериться силами не только в голевой перестрелке, но и в мощном кулачном бою. Началось все на пятаке ворот Вячеслава Новицкого, где после атаки "Днепра" у игроков зашкалили эмоции и переросли в ледовое побоище. Финальной точкой массовой драки стала очная дуэль между Вадимом Хришпенцом и Сергеем Кузьмиком, бой которых смогли остановить только судьи. Да и то – не с первой попытки.

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Победа же в овертайме досталась хозяевам – 3:2. Они продолжают уверенно лидировать. А "Днепр" ведет борьбу за второе место с "Донбассом". Донецкая команда сегодня сыграет в Киеве с "Волками".

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