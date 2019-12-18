Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,47
26,2

Выживали как могли: молодежка Украины лишь по буллитам переиграла Италию и метит в "бронзу"

18 декабря, 01:10

Команда Олега Игнатьева точно сохранит прописку в Дивизионе IB

Украина - Италия

Украина - Италия / Фото: ФХУ

В четвертом туре молодежного чемпионата мира в Дивизиона IB в Киеве сборная Украины обыграла Италию в серии послематчевых буллитов. Ранее мы сообщали, что сборная Венгрии досрочно выиграла чемпионат мира в Киеве.

Команда Олега Игнатьева открыла счет на 13-й минуте, когда Глеб Кривошапкин бросил из-под защитника, и шайба под рукой вратаря итальянцев Давида Фадани залетела в сетку. Но "сине-желтые" ненадолго потеряли бдительность, и Италия отыгралась всего через 34 секунды. В игровом плане второй период остался за Украиной, которая создала массу голевых моментов, но ни одного из них не реализовала.

Реклама

На старте третьей периода подопечные Игнатьева четыре минуты подряд отбивались в меньшинстве, но выстояли. А в середине тайма уже хозяева льда не использовали преимущество в лишнего игрока, показав, что надо работать над реализацией большинства. Поединок перешел в овертайм, где хорошие моменты для взятия ворот Фадани не проморгали Артем Матейченко и Глеб Кривошапкин. У итальянцев тоже был выход один на один, но Оганджанян потащил бросок в дальний угол.

Читайте также: Что нужно знать о чемпионате мира по хоккею в Киеве: расписание, результаты и состав сборной Украины

В тренде
Почему Зозулю в Испании считают нацистом: все подробности скандала

Но в серии послематчевых буллитов свои попытки уже реализовали Глеб Кривошапкин, Александр Пересунько и Денис Архипенко, на что итальянцы ответили только голом Олера. 2:1 и Украина одержала вторую победу на турнире и гарантировала себе место в Дивизионе IB на следующий сезон. В случае победы в завтрашнем матче над Эстонией и поражения Польши от Франции команда Игнатьева может завоевать бронзовые медали. Италии для того, чтобы избежать вылета, нужно в среду побеждать венгров в основное время и болеть за Украину в игре с Эстонией.

Італия – Украина – 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Шайбы: 0:1 – Кривошапкин (Матейченко, Пересунько), 12:15. 1:1 – Олер (Селва), 12:49.

Смотрите также, как американские хоккейные болельщики забросали спортсменов игрушками

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

молодежка сборная Украины по хоккею чемпионат мира по хоккею Сборная Италии по хоккею

Источники: Сегодня|Спорт , ФХУ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ветеран НХЛ послал наглого вратаря в нокаут одним ударом
Ветеран НХЛ послал наглого вратаря в нокаут одним ударомХоккей
Что и когда смотреть болельщику на выходных: расписание трансляций спорта на ТВ
Что и когда смотреть болельщику на выходных: расписание трансляций спорта на ТВДругие
Что нужно знать о чемпионате мира по хоккею в Киеве: расписание, результаты и состав сборной Украины
Что нужно знать о чемпионате мира по хоккею в Киеве: расписание, результаты и состав сборной УкраиныХоккей
Сборная Украины по хоккею не устояла перед хозяевами турнира в Венгрии
Сборная Украины по хоккею не устояла перед хозяевами турнира в ВенгрииХоккей
Сборная Украины по хоккею не доиграла матч против Беларуси из-за травм двух вратарей
Сборная Украины по хоккею не доиграла матч против Беларуси из-за травм двух вратарейХоккей
В какую копеечку влетел Украине чемпионат мира по хоккею в Киеве и зачем большой лед в Херсоне
В какую копеечку влетел Украине чемпионат мира по хоккею в Киеве и зачем большой лед в ХерсонеХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...