Выживали как могли: молодежка Украины лишь по буллитам переиграла Италию и метит в "бронзу"

Украина - Италия / Фото: ФХУ

В четвертом туре молодежного чемпионата мира в Дивизиона IB в Киеве сборная Украины обыграла Италию в серии послематчевых буллитов. Ранее мы сообщали, что сборная Венгрии досрочно выиграла чемпионат мира в Киеве.

Команда Олега Игнатьева открыла счет на 13-й минуте, когда Глеб Кривошапкин бросил из-под защитника, и шайба под рукой вратаря итальянцев Давида Фадани залетела в сетку. Но "сине-желтые" ненадолго потеряли бдительность, и Италия отыгралась всего через 34 секунды. В игровом плане второй период остался за Украиной, которая создала массу голевых моментов, но ни одного из них не реализовала.

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На старте третьей периода подопечные Игнатьева четыре минуты подряд отбивались в меньшинстве, но выстояли. А в середине тайма уже хозяева льда не использовали преимущество в лишнего игрока, показав, что надо работать над реализацией большинства. Поединок перешел в овертайм, где хорошие моменты для взятия ворот Фадани не проморгали Артем Матейченко и Глеб Кривошапкин. У итальянцев тоже был выход один на один, но Оганджанян потащил бросок в дальний угол.

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Но в серии послематчевых буллитов свои попытки уже реализовали Глеб Кривошапкин, Александр Пересунько и Денис Архипенко, на что итальянцы ответили только голом Олера. 2:1 и Украина одержала вторую победу на турнире и гарантировала себе место в Дивизионе IB на следующий сезон. В случае победы в завтрашнем матче над Эстонией и поражения Польши от Франции команда Игнатьева может завоевать бронзовые медали. Италии для того, чтобы избежать вылета, нужно в среду побеждать венгров в основное время и болеть за Украину в игре с Эстонией.

Італия – Украина – 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – Кривошапкин (Матейченко, Пересунько), 12:15. 1:1 – Олер (Селва), 12:49.

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