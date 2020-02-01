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"Закатали в лед": хоккеисты "Донбасса" забросили 21 "сухую" шайбу за два матча чемпионата Украины

1 февраля, 19:54

Донецкая команда обогнала "Днепр" и вышла на второе место в таблице УХЛ

"Донбасс" потренировался на молодежи "Динамо"

"Донбасс" потренировался на молодежи "Динамо" / Фото: УХЛ

В пятницу и субботу в Украинской хоккейной лиге прошли матчи 33-го тура. Сенсациями они не порадовали, хотя интересными моментами запомнились. Ранее мы писали, что "Донбасс" разобрался с "Волками" в чемпионате Украины по хоккею и настиг херсонский "Днепр".

Лидер турнира, "Кременчуг", встретил довольно серьезное сопротивление в Киеве со стороны "Ледяных волков". Хозяева даже открыли счет! И первый период провели достойно – 2:3. Во второй 20-минутке команды шайб не забрасывали, и лишь в третьей коллектив Александра Савицкого доказал свое преимущество – 6:2. Также сегодня гости выиграли и в Белой Церкви: "Белый Барс" не устоял перед "Днепром" – 1:5.

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А вот "Донбасс" провел две "тренировки с повышенной ответственностью". Подопечные Сергея Витера дважды легко разобрались с молодежью харьковского "Динамо" – 11:0 и 10:0. Причем однажды они даже успели забросить две шайбы за одну игру в меньшинстве после удаления на две минуты. Эти "виктории" позволили "Донбассу" выйти на второе место в УХЛ.

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