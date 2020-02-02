Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,92
27,48

"Зебры тоже люди": в матче НХЛ болельщики аплодировали каждому свистку арбитров и пели вратарю

2 февраля, 09:44

"Айлендерс" на домашней площадке проиграли со счетом 4:3 в овертайме, а вдохновленный Маркстрем отстоял лучше

Фанаты голкипера "Ванкувер Кэнакс" Якоба Маркстрема

Фанаты голкипера "Ванкувер Кэнакс" Якоба Маркстрема / Фото: Twitter

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Нью-Йорк Айлендерс" и "Ванкувер Кэнакс" на трибунах было не менее интересно, чем на ледовой площадке. "Айлендерс" на домашней площадке проиграли со счетом 4:3 в овертайме команде Трэвиса Грина. А целый сектор болельщиков "Нью-Йорка" на протяжении всего матча поддерживал судейскую бригаду. Фанаты нарядились в судей и аплодировали каждому свистку арбитров.

Читайте также: Невероятная драка вратарей в НХЛ: голкиперы устроили эпический бой с нокаутом

Болельщики "островитян" проводят подобную акцию уже не первый раз. 6 декабря 2017 года на матче регулярного чемпионата НХЛ с "Колорадо Эвеланш" фанаты одобрительно встречали каждое действие судей и скандировали "Вперед, рефы!". Кроме того, тогда болельщики держали плакаты с надписями "За парней в полосатом", "Зебры тоже люди", "Не ненавидь судей, ненавидь правила".

Реклама

А фанаты "Ванкувера" поддерживали голкипера "Кэнакс" Якоба Маркстрема, нацепив макси с его лицом и распевая песни. Ранее мы сообщали, что нападающий "Чикаго Блекхоукс" стал самым молодым американцем, набравшим в НХЛ 1000 очков.

В тренде
"Ливерпуль" – "Саутгемптон": онлайн матча чемпионата Англии

Смотрите также историю украинских близняшек-хоккеисток

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

болельщики Ванкувер переоделся голкипер НХЛ судьи Нью-Йорк Айлендерс рефери

Источники: NHL.com , Сегодня|Спорт , Чемпионат

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жуткие авиакатастрофы в спорте: от людоедства в Уругвае до случая над небом Украины
Жуткие авиакатастрофы в спорте: от людоедства в Уругвае до случая над небом УкраиныФутбол
"Донбасс" добыл принципиальную победу над хоккеистами "Днепра" в гостях и сократил отставаниеХоккей
У россиян из-за допинга забрали все соревнования, но они через суд хотят удержать хоккей
У россиян из-за допинга забрали все соревнования, но они через суд хотят удержать хоккейХоккей
"Закатали в лед": хоккеисты "Донбасса" забросили 21 "сухую" шайбу за два матча чемпионата УкраиныХоккей
"Всем, кто нас похоронил, – большой привет", – тренер "Донбасса" эмоционально отозвался о матче с "Днепром"Хоккей
Олександр Матвійчук, тренер команди Сокіл 2007:
Олександр Матвійчук, тренер команди Сокіл 2007: "В України є унікальна можливість показати свій потенціал на батьківщині хокею"Хоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...