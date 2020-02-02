"Зебры тоже люди": в матче НХЛ болельщики аплодировали каждому свистку арбитров и пели вратарю

"Айлендерс" на домашней площадке проиграли со счетом 4:3 в овертайме, а вдохновленный Маркстрем отстоял лучше

Фанаты голкипера "Ванкувер Кэнакс" Якоба Маркстрема / Фото: Twitter

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Нью-Йорк Айлендерс" и "Ванкувер Кэнакс" на трибунах было не менее интересно, чем на ледовой площадке. "Айлендерс" на домашней площадке проиграли со счетом 4:3 в овертайме команде Трэвиса Грина. А целый сектор болельщиков "Нью-Йорка" на протяжении всего матча поддерживал судейскую бригаду. Фанаты нарядились в судей и аплодировали каждому свистку арбитров.

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Болельщики "островитян" проводят подобную акцию уже не первый раз. 6 декабря 2017 года на матче регулярного чемпионата НХЛ с "Колорадо Эвеланш" фанаты одобрительно встречали каждое действие судей и скандировали "Вперед, рефы!". Кроме того, тогда болельщики держали плакаты с надписями "За парней в полосатом", "Зебры тоже люди", "Не ненавидь судей, ненавидь правила".

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А фанаты "Ванкувера" поддерживали голкипера "Кэнакс" Якоба Маркстрема, нацепив макси с его лицом и распевая песни. Ранее мы сообщали, что нападающий "Чикаго Блекхоукс" стал самым молодым американцем, набравшим в НХЛ 1000 очков.

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