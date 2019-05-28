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Зеленский позволил россиянину выступать за сборную Украины

28 мая, 20:48

21-летний Александр Костиков дважды становился чемпионом УХЛ с "Донбассом"

Александр Костиков
Александр Костиков. Фото: ХК "Донбасс"

Российский нападающий "Донбасса" Александр Костиков получил украинский паспорт. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Это значит, что Костиков сможет теперь выступать за украинскую сборную по хоккею.

21-летний хоккеист Александр Костиков играет за донецкий клуб с 2017 года. Вместе с "Донбассом" россиянин дважды выиграл чемпионский титул в Украинской хоккейной лиге – в 2018 и 2019 годах. В прошлом сезоне Костиков провел 36 матчей в регулярном чемпионате УХЛ, в которых забросил 21 шайбу и выполнил 22 результативные передачи. Также на счету нападающего 9 поединков в плей-офф, где он набрал 4 очка – оформил два гола и сделал два ассиста.

Как сообщалось ранее, были подведены итоги года в украинском хоккее. Лучшим вратарем УХЛ был признан Олег Петров из "Днепра", лучшим защитником – главный бородач украинского хоккея Всеволод Толстушко из "Кременчука", нападающим – Виталий Лялька из "Донбасса".

Также мы писали, что финский журналист съел газету, в которой прочил своей сборной провал на победном чемпионате мира. Филип Саксен предрекал команде Суоми четвертьфинал, а она взяла "золото" турнира, одолев в финале Канаду.


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Тег хоккей, ХК Донбасс, сборная Украины по хоккею, УХЛ

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Источники:

Сегодня|Спорт , XSport

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