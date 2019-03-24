Жара в УХЛ: "Днепр" сравнял счет в серии с "Кременчугом" – все решится на "Айсберге"

Волевая победа херсонского клуба довела интригу в полуфинальной паре до предела

ХК "Днепр" сохранил шансы попасть в финал. Фото: uhl.com.ua

Жара в УХЛ: "Днепр" сравнял счет в серии с "Кременчугом" – все решится на "Айсберге" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/7d0/695/5c97d069518df.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/7d0/695/5c97d069518df.png 2019-03-24T20:50:00+02:00 Хоккей Волевая победа херсонского клуба довела интригу в полуфинальной паре до предела

Херсонский "Днепр" дома обыграл "Кременчуг" в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги со счетом 2:1. Таким образом счет в серии до четырех побед стал 3:3. И судьба путевки в финал определится в седьмой встрече соперников, которая состоится 27 марта в Кременчуге на арене "Айсберг".

Первый период шестого матча команд обошелся без заброшенных шайб, но, пожалуй, он был самым богатым на опасные моменты. Особенно активным в атаке был "Кременчуг", который как минимум трижды мог открывать счет, но дважды свои шансы не использовал Тимур Гриценко, а Николай Киселев не попал с минимальной дистанции в ближний угол.

После перерыва "горожане" все же добились своего: быстрая атака закончилась пасом на Алексея Ворону, который сбросил под бросок все тому же Гриценко, а капитан "Кременчуга" мощным броском в одно касание над щитком Олега Петрова отправил шайбу в ворота.

После гола "Кременчуг" мог удваивать преимущество, но Глеб Кривошапкин после выхода один на один не смог попасть в ворота, а с броском Алексея Зайцева справился Петров.

К концу периода "Днепр" пришел в себя и отыгрался: гениальной передачей из-под защитника в исполнении Кирилла Бондаренко воспользовался Иван Дунаев, который отправил шайбу под перекладину.

В конце второго периода "Днепр" заработал большинство, которое реализовал сразу после перерыва - Кирилл Белоусов мощным броском от синей линии пробил Георгия Бояршинова.

Практически весь третий игровой отрезок "Кременчуг" провел в атаках, но "Днепр" в своей излюбленной манере грамотно сыграл в обороне и больше не пропускал. 2:1 – волевая победа "Днепра".

УХЛ. Плей-офф. Полуфинал

"Днепр" – "Кременчуг" - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0), серия - 3:3

0:1 – Гриценко (Ворона, Савченко) - 24:31

1:1 – Дунаев (Бондаренко) - 34:39

2:1 – Белоусов (Янишевский, Дунаев) - 40:25

Напомним, первым финалистом плей-офф УХЛ стал "Донбасс", который в своей полуфинальной серии в пяти матчах справился с "Белым Барсом". Финальная серия УХЛ стартует 2 апреля.

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