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Жгучая шатенка, из-за которой вы полюбите хоккей: яркие фото ведущей передачи про хоккеистов

14 ноября, 12:27

Марина Машкина ведет передачу "Как я стал хоккеистом" и радует фанатов фотографиями в соцсетях

Марина Машкина – ведущая передачи про хоккеистов

В Украине в разгаре национальный чемпионат по хоккею – Украинская хоккейная лига, в которой принимают участие шесть команд. Лидирует "Кременчук" (35 очков), на втором месте пока херсонский "Днепр" (31), а действующий чемпион "Донбасс" идет третьим (29).

Популяризации хоккея в нашей стране способствует жгучая шатенка Марина Машкина, которая в своем Instagram радует болельщиков яркими фотографиями.

В Instagram Марины Машкиной более пяти тысяч подписчиков, а каждый новый пост собирает десятки восторженных комментариев. Вот некоторые из них:

  • Мила і сексуальна водночас. Красуня!
  • Мариша, какая ты красавица
  • Бомбита!
  • Как стильно и красиво
  • Вау!!! Глаз не оторвать!!!! Мариша
  • Соу хот!)) Очень классная)))
  • Ты невероятно милая, натуральная и очень красивая девушка

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Отметим, что в прошлом году при участии Марины был создан цикл хоккейных передач "Как я стал хоккеистом", в рамках которого игроки клубов Украинской хоккейной лиги рассказали о своем спортивном пути и становлении как профессионального спортсмена. Передача будет выходить и в этом сезоне.

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Видео одной из передач:

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ведущая УХЛ Украинская хоккейная лига

Источник: Сегодня|Спорт

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