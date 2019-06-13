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Жуткая резня под Питером: сын известного вратаря убил свою мать, за что получил ножом от брата

13 июня, 21:06

Шокирующие подробности трагедии, произошедшей в доме знаменитого российского хоккеиста Максима Соколова

Максим Соколов-младший и Максим Соколов-старший
Максим Соколов-младший и Максим Соколов-старший.

Супруга бывшего вратаря сборной России по хоккею, а ныне тренера питерского СКА Максима Соколова убита под Петербургом, сообщает Nevasport. По имеющейся информации, к произошедшему причастен старший сын тренера – 18-летний голкипер СКА-1946, которого также зовут Максим. Этот парень, согласно телеграм-каналу "Baza", по неизвестным пока причинам, набросился на мать, убил ее, а после пытался покончить с собой. Младший сын знаменитого хоккеиста, 15-летний Арсений, сумел во время жуткой резни убежать из дома. Он сейчас находится под наблюдением врачей.

По имеющимся данным, днем из коттеджа в поселке Новая Романовка под Петербургом выбежал 15-летний Арсений Соколов и сразу бросился к соседям. Он кричал, что его старший брат сошел с ума и убивает маму. Все вместе кинулись обратно и увидели на полу прихожей тело супруги Максима Соколова-старшего, а рядом – истекающего кровью его старшего сына, с порезами на шее. Арсений, увидев мать, попытался добить брата и, выхватив нож, несколько раз ударил Максима им в грудь. Тот выжил – и сейчас находится в реанимации.

Арсений Соколов рассказал, что он слушал музыку, когда в комнату неожиданно вошел брат. У него в руках был нож, и он буднично сказал: "Сейчас я тебя убью". Арсений успел сбежать к соседям.

Отметим, что Максиму Соколову-старшему – 47 лет. Он – чемпион России 2004 года и обладатель кубка Европейских чемпионов 2005 года в составе омского "Авангарда", вице-чемпион мира 2002 года. Три года назад был введен в Галерею Славы хоккейного клуба СКА.

Как сообщалось ранее, российский футболист Кокорин в суде сравнил себя с убийцей. В своем последнем слове перед решением суда об апелляции футболист отреагировал на вопрос судьи, почему его брат Кирилл улыбается на протяжении всего процесса. "Я недавно общался с человеком, который убил по неосторожности. Ему дали год и четыре, у меня – год и шесть. Как тут не улыбаться?" - сказал Александр Кокорин.

Также мы рассказывали, что чемпионка UFC поведала, как ее с женой едва не пристрелили грабители. Джессика Андраде со своей женой ехала на машине, когда их остановили вооруженные люди. Напавшие забрали у женщин деньги, телефоны, документы и автомобиль. Позже брошенный автомобиль был обнаружен и возвращен Джессике.

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Тег хоккей, СКА Санкт-Петербург

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