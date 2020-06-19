Жуткие случаи дедовщины в канадском хоккее: игроки подали в суд из-за издевательств и сексуального насилия

По словам пострадавших, бывали случаи, когда юных ребят принуждали вступать в сексуальные отношения с животными

Бывший игрок НХЛ Дэн Карсилло и экс-игрок "Летбридж Харрикейнз" Гаррет Тэйлор подали коллективный иск к Канадской хоккейной лиге. Экс-хоккеисты утверждают, что игроки клубов лиги в возрасте от 15 до 17 лет регулярно становились жертвами издевательств, а также физических и сексуальных домогательств и насилия, но никто не стал на их защиту. Ранее украинский атлет обвинил главного тренера сборной в сексуальном насилии.

По информации, которая находится в иске, хоккеистов заставляли мастурбировать перед одноклубниками и тренерами, принуждали к нападению на партнеров по команде, заставляли употреблять слюну, мочу, сперму и кал других игроков.

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По словам хоккеистов, бывали случаи, когда юных игроков принуждали вступать в сексуальные отношения с животными. Также утверждается, что к гениталиям пострадавших привязывали тяжелые предметы, в анус засовывали различный инвентарь — клюшки, метлы и даже пищу. Молодых игроков заставляли потреблять большое количество алкоголя и наркотиков.



Дэн Карсилло

Что касается иска Тэйлора, то он подвергся унижением во время выступления "Летбридж Харрикейнз". Главный тренер команды неоднократно заставлял его драться со сверстником — это должно было повысить интенсивность тренировок. Также, по информации Гаррета, новички команды на регулярной основе подвергались расистским, сексистским и гомофобным оскорблениям.

В свою очередь Дэн Карсилло провел 4 сезона в "Сарнии" и "Миссиссаге" из OHL, в НХЛ он выступал за "Филадельфию", "Чикаго", "Лос-Анджелес" и "Нью-Йорк" и становился обладателем Кубка Стэнли.

В своем иске Карсилло перечисляет такие случаи в "Сарнии":

– Новички должны были сидеть в центре душевой комнаты голыми, пока взрослые игроки мочились и плевали на них. По крайней мере однажды главный тренер вошёл в душевую в этот момент — он лишь засмеялся и ушел.

– Новичков били по обнаженным ягодицам обпиленной вратарской клюшкой, что приводило к глубоким рубцам и открытым ранам. Травмы были настолько сильны, что при посещении школы игроки не могли сесть за парту. Неоднократно юноши обращались к руководству команды за помощью, однако те не реагировали.

— Молодых игроков помещали в передвижные мусорные баки — по четыре человека в бак. Возрастные хоккеисты разгоняли баки максимально быстро, после чего отправляли их прямиком в стену. "Забава" называлась "Ракета-новичок". В результате таких издевательств игроки получали травмы, некоторые теряли сознание.

– Возрастные игроки устраивали оргии на домашних вечеринках. Они заставляли новичков наблюдать и участвовать в сексуальных действиях.

Как отмечает The Hockey News, ни один из этих пунктов пока не был доказан в суде, однако звучат обвинения очень жутко.

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