Знаменитый тренер Моуринью опозорился в России: португалец упал во время вбрасывания шайбы
Экс-наставник "МЮ" не удержался на ковровой дорожке
Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью пожаловал в Россию и сделал символическое вбрасывание перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между омским "Авангардом" и СКА из Санкт-Петербурга. Во время торжественной процедуры с наставником случился забавный казус – 56-летний специалист упал, поскользнувшись на ковре, но нападающий петербургского клуба Павел Дацюк быстро помог португальцу подняться.
Недавно Жозе Моуринью рассказал, как чуть не умер в ящике с грязным бельем. Знаменитый тренер признался, что в 2005 году обманом попал в раздевалку "Челси", хотя был дисквалифицирован.
Ранее стало известно, что за последний месяц Жозе Моуринью отверг три предложения о работе. Португальский тренер отказал "Бенфике" и еще двум клубам, потому что предложения не соответствовали его желаниям.
Моуринью был назначен главным тренером "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года, и под его руководством команда завоевала Суперкубок Англии 2016 года, Кубок английской лиги (2016/17) и победила в розыгрыше Лиги Европы сезона-2016/17. Ранее он также работал в лондонском "Челси", мадридском "Реале", миланском "Интере", португальских "Порту", "Бенфике".
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