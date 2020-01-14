Звездный канадский хоккеист "забыл" шайбу во время исполнения решающего буллита

Брэд Маршанд не смог даже бросить буллит, и его "Бостон" уступил "Филадельфии"

Брэд Маршанд в НХЛ играет только за "Бостон" / Фото: Reuters

Курьезный эпизод произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ в Филадельфии, где местные "Флайерз" принимали соседей из "Бостон Брюинз". Основное время и дополнительная пятиминутка завершились со счетом 5:5, а в серии буллитов удача улыбнулась хозяевам. К слову, мы писали, что игрок НХЛ не глядя cделал "передачу" клюшки партнеру точно в руки.

Решающий бросок в серии исполнял один из многолетних лидеров "Бостона" Брэд Маршанд. Однако 31-летний канадец, видимо, чересчур сосредоточился на том, как будет исполнять бросок, и попросту "забыл" захватить шайбу в центре площадки по пути к воротам. Причем, по правилам, поскольку нападающий зацепил шайбу, считается, что он уже использовал свою попытку. Таким образом, "Филадельфия" выиграла благодаря рассеянности Маршанда – чемпиона мира 2016 года, одного из лучших бомбардиров сезона.

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Примечательно, что в нынешнем сезоне "Бостон" семь раз участвовал в буллитных сериях и все их проиграл.

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