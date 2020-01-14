Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,93
26,62

Звездный канадский хоккеист "забыл" шайбу во время исполнения решающего буллита

14 января, 15:33

Брэд Маршанд не смог даже бросить буллит, и его "Бостон" уступил "Филадельфии"

Брэд Маршанд в НХЛ играет только за "Бостон"

Брэд Маршанд в НХЛ играет только за "Бостон" / Фото: Reuters

Курьезный эпизод произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ в Филадельфии, где местные "Флайерз" принимали соседей из "Бостон Брюинз". Основное время и дополнительная пятиминутка завершились со счетом 5:5, а в серии буллитов удача улыбнулась хозяевам. К слову, мы писали, что игрок НХЛ не глядя cделал "передачу" клюшки партнеру точно в руки.

Решающий бросок в серии исполнял один из многолетних лидеров "Бостона" Брэд Маршанд. Однако 31-летний канадец, видимо, чересчур сосредоточился на том, как будет исполнять бросок, и попросту "забыл" захватить шайбу в центре площадки по пути к воротам. Причем, по правилам, поскольку нападающий зацепил шайбу, считается, что он уже использовал свою попытку. Таким образом, "Филадельфия" выиграла благодаря рассеянности Маршанда – чемпиона мира 2016 года, одного из лучших бомбардиров сезона.

Реклама

Примечательно, что в нынешнем сезоне "Бостон" семь раз участвовал в буллитных сериях и все их проиграл.

В тренде
"Барселона" – "Атлетико": онлайн трансляция матча за Суперкубок Испании
"Барселона"

Читайте также, как в матче НХЛ вратарь забил "парашютом" через все поле. Вратари не забрасывали шайбы шесть лет.

Смотрите, как американские болельщики забросали хоккеистов игрушками

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

хоккей НХЛ Бостон Брюинз Филадельфия Флайерз

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Как в Северной Корее: в России вместо поражения от Канады показали запись победного финала 2011 года
Как в Северной Корее: в России вместо поражения от Канады показали запись победного финала 2011 годаХоккей
Где смотреть битву Канады и России за
Где смотреть битву Канады и России за "золото" молодежного чемпионата мира по хоккеюХоккей
Сборная России лишь в овертайме справилась со Швецией и вышла в финал молодежного чемпионата мира
Сборная России лишь в овертайме справилась со Швецией и вышла в финал молодежного чемпионата мираХоккей
Символ 2020 года в спорте: крысой бросали в динамовца Вербича и кормили мэра во Франции
Символ 2020 года в спорте: крысой бросали в динамовца Вербича и кормили мэра во ФранцииФутбол
Кленовые уложили Россию на лопатки: Канада уступала 1:3, но выиграла чемпионат мира по хоккею
Кленовые уложили Россию на лопатки: Канада уступала 1:3, но выиграла чемпионат мира по хоккеюХоккей
Героем финала молодежного чемпионата мира по хоккею канадцы назвали телекамеру
Героем финала молодежного чемпионата мира по хоккею канадцы назвали телекамеруХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...