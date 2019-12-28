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Российский капитан "Вашингтона" отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ

28 декабря, 13:17

Александр Овечкин второй раз подряд игнорирует выбор болельщиков

Александр Овечкин

Александр Овечкин / Фото: AFP

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Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги, который пройдет в Сент-Луисе 26 января 2020 года. 34-летний россиянин свое решение аргументировал необходимостью сосредоточиться на клубных делах. К слову, весной Овечкин подрался с 19-летним соотечественником Андреем Свечниковым, что привело к сотрясению мозга у молодого хоккеиста.

Александра выбрали капитаном Столичного дивизиона третий раз подряд. Всего он принял участие в семи All Star Game. В ответ на выбор фанатов он сообщил:

"Это трудное решение, но я должен прислушиваться к своему телу. Я должен подготовиться ко второй части сезона, быть здоровым и сосредоточиться на разных вещах. Это трудное решение, но я должен сделать то, что будет лучше для меня и команды. Если бы мне был 21 год – это одно. Да, сейчас я здоров, все хорошо, но я должен думать о второй части сезона и о плей-офф. Это самое важное для команды. Конечно, не хочется пропускать один матч из-за этого, но правила есть правила".

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Согласно регламенту в случае отказа от участия в Матче всех звезд хоккеист должен пропустить одну игру регулярного чемпионата.

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