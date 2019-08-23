Звезду российского хоккея поймали на кокаине: четыре года вне спорта и видео с порошком

Обладатель Кубка Стэнли "погорел" на допинг-пробе, взятой во время недавнего чемпионата мира

Евгений Кузнецов / Фото: Getty Images

Международная федерация хоккея дисквалифицировала российского нападающего Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте организации. Отмечается, что положительный результат дала допинг-проба форварда "Вашингтона", взятая на чемпионате мира 2019 года после матча между Россией и Чехией. В нем россияне победили (3:2), завоевав "бронзу" ЧМ.

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В допинг-пробе Евгения Кузнецова был обнаружен кокаин. 27-летний российский форвард, становившийся обладателем Кубка Стэнли-2018, не стал требовать вскрытия пробы B. Срок дисквалификации истечет 12 июня 2023 года.

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Что касается достижений Кузнецова, то он также является двукратным чемпионом мира (2012, 2014) и чемпионом мира среди молодежных команд (2011).

Примечательно, что в мае 2019 года в социальных сетях появилось видео, где Кузнецов разговаривает по телефону в номере отеля, а перед ним на столе находится белый порошок.

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За последнее время это уже далеко не первый допинг-скандал с участием спортсменов РФ. Накануне российский атлет получил восемь лет дисквалификации. Столь строгое наказание вызвано тем, что ходок Сергей Бакулин уже во второй раз в карьере попался на употреблении запрещенных препаратов.

Также мы писали, что всех шокировала допинг-проба баскетболиста: спортсмен оказался беременным. В ходе расследования выяснилось, что американец Ди Джей Купер подменил анализ и в качестве биологического материала принес мочу женщины. Подлог раскрылся после того, как в пробах мочи был найден гормон, вырабатывающийся в организме только беременных.

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